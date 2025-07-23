«Зеленский истерит»: почему Запад «зажал» ЗРК Patriot и при чем тут Трамп

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин ищет зенитные комплексы Patriot для Украины. Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы Европа отдавала их Киеву и покупала себе новые у Штатов. По словам представителей ЕС, в таком случае им самим не хватит средств противовоздушной обороны (ПВО). Дождется ли президент Украины Владимир Зеленский обещанных зенитных комплексов и почему Запад не спешит оказывать реальную помощь Киеву — в материале NEWS.ru.

Что известно о планах поставок ЗРК Patriot Киеву

По словам Писториуса, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам комплексов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников, подчеркнул глава ведомства.

«Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно более короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах», — отметил министр.

По словам Писториуса, Берлин мог бы отдать Киеву два комплекса, если купленные им на смену новые системы поступят в Германию в течение четырех — шести месяцев.

Ранее сообщалось, что американская сторона изменила порядок поставок Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Вооруженным силам Украины. Решение связано с планами ускорить военную помощь украинскому правительству и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что таким образом поставки, которые немедленно нужны Киеву из-за критического положения украинской ПВО, уже не способной справляться с атаками Вооруженных сил России (ВС РФ), затягиваются и откладываются из-за бюрократических процедур и общего нежелания европейцев усиливать помощь.

Издание Military Watch Magazine написало 22 июля, что за последние дни российские военные нанесли сокрушительные удары по объектам ВСУ. Как отметили журналисты, в результате атаки были уничтожены ключевые элементы системы украинской ПВО, включая комплексы С-300 и американские Patriot. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Зенитный ракетный комплекс Patriot Фото: Bernd Wstneck/Global Look Press

Почему европейцам самим не хватает ПВО

Военный эксперт Михаил Онуфриенко пояснил NEWS.ru, что собственная ПВО Германии нуждается в увеличении.

«На самом деле у Германии на вооружении стоит 12 комплексов Patriot, из которых они три уже передали Киеву, еще два охраняют польский аэродром Жешув, и еще один для учений предназначен. То есть, по большому счету, им действительно не хватает комплексов для собственного ПВО даже в рамках существующей армии. А с учетом того же навязанного американцами роста численности Бундесвера (ну, как и всех армий НАТО) они, естественно, вынуждены ставить на вооружение новые комплексы, а не отдавать старые», — пояснил Онуфриенко.

Он отметил, что «тягомотина» с комплексами совершенно логична, и, по его мнению, немцы передадут пару Patriot Киеву только в случае реальных гарантий США по поставкам для Бундесвера. По словам Онуфриенко, Германия и другие страны Евросоюза маскируют общее нежелание увеличивать помощь ВСУ бюрократическими проволочками.

«Обратите внимание, что на самом деле все эти поставки все время затягиваются и не выполняются. То есть то, что было в 2022–2023 годах, больше не повторялось — размеры помощи не возрастают, притом что реально все видят, что киевский режим на всех фронтах проигрывает. Тем не менее объемы поставок, в том числе средств ПВО, не возрастают. На самом деле Запад вовсе не желает оказывать реальную помощь Киеву, он поддерживает вялотекущий конфликт, его вполне устраивает потеря территорий киевским режимом, потому что тот контролирует еще достаточно много. Поэтому Запад продолжит изображать помощь, которая реально не будет увеличиваться», — пояснил Онуфриенко.

Комплекс противовоздушной обороны Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хватит ли Киеву пяти комплексов Patriot

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков сказал NEWS.ru, что для надежной обороны ВСУ явно недостаточно тех средств ПВО, что дают страны Запада.

«При ударах ВС РФ ракеты и дроны уничтожают украинские комплексы ПВО, и такая методичная работа приводит к тому, что дефицит средств ПВО у Украины просто огромный. Поэтому там Зеленский лютует, истерит и так далее. Поставки комплексов Patriot полностью зависят от США, так как это американская система и производится в Америке. Но количество производимых комплексов для стран НАТО катастрофически мало. Они их производят примерно одну-две батареи в месяц. Это низкий показатель. И Украине эти батареи поставляются в усеченном формате. Например, штатный состав батареи — восемь пусковых установок, а Киеву передают батареи из шести, а то и четырех установок», — пояснил эксперт.

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