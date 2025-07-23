Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
23 июля 2025 в 15:38

«Речь идет о месяцах»: в Европе ищут системы Patriot для ВСУ

Писториус: Европа ищет системы Patriot для передачи ВСУ

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников, подчеркнул глава ведомства.

Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что американская сторона изменила порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Вооруженным силам Украины. Решение связано с планами ускорить военную помощь украинскому правительству и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

ВСУ
ПВО
Борис Писториус
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученые определили значение антарктических каньонов
Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО
«Рот открыл — дороги закрыты»: Миронов о бежавших в Израиль россиянах
Зеленский раскрыл главную цель Украины на переговорах с Россией
Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря
Раскрыто, как ограничение НАБУ сыграет на руку Трампу
В Госдуме ответили, как повлияет на ВСУ потеря Mirage 2000
В Госдуме назвали категорию женщин, которые в приоритете у государства
«Это смешно»: политолог высказался о желании ЕС надавить на США
Экс-депутат Рады раскрыл, почему Зеленский «отменил» НАБУ
В Пентагоне решили потребовать отставки Хегсета
Иммунолог оценил угрозу нового подвида COVID-19
ВС РФ помогают Украине: русское оружие системно крошит военкоматы ВСУ
Гуляли всю ночь до утра: как избавиться от перегара
Армянская церковь: традиции и современность
Сардаров забыт. Что известно о второй свадьбе внучки экс-главы Узбекистана
Кидаю малину в коньяк — получаю божественный напиток!
Новый штамм коронавируса из Канады атаковал Москву
Терапевт рассказала, почему опасно пить воду из пластиковой бутылки
Отчим с битой, а мать с кипятком: детям из семьи садистов ищут новую семью
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега
Общество

Будет цвести до Нового года: этот цветок не боится мороза и снега

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.