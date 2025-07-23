«Речь идет о месяцах»: в Европе ищут системы Patriot для ВСУ Писториус: Европа ищет системы Patriot для передачи ВСУ

Европейские страны продолжают искать системы ПВО Patriot для передачи Вооруженным силам Украины, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус. По его словам, Берлин потребовал от Вашингтона обязательства по поставкам систем ПВО Patriot для ВСУ. Это отвечает интересам НАТО, так как речь идет о безопасности ФРГ и ее союзников, подчеркнул глава ведомства.

Мы требуем непоколебимых обязательств и ожидаем, что НАТО снова обратится к США и даст понять производителю Patriot, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно короткие сроки. Речь идет о месяцах, а не годах, — отметил министр.

Ранее сообщалось, что американская сторона изменила порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Вооруженным силам Украины. Решение связано с планами ускорить военную помощь украинскому правительству и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.