США изменили поставки Patriot ради Украины

США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине, сообщает The Wall Street Journal. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Администрация <…> отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, <…> позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. <…> По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация [президента США Дональда] Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам, — говорится в публикации.

По информации издания, заявление согласуется с позицией главы Белого дома о необходимости переложить часть расходов на союзников и обеспечить от них встречную поддержку усилий США. Швейцария при этом из-за нового порядка поставок Patriot пока осталась без комплексов.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.