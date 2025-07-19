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19 июля 2025 в 21:44

США изменили поставки Patriot ради Украины

WSJ: США отдали приоритет передающим Patriot Украине странам

ПВО Patriot ПВО Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

США изменили порядок поставок систем Patriot: теперь приоритет получают те союзники, которые передают комплексы Украине, сообщает The Wall Street Journal. Решение связано с планами ускорить военную помощь Киеву и стимулировать другие страны активнее делиться вооружениями.

Администрация <…> отдала приоритет Германии, а не Швейцарии, <…> позволив Берлину отправить Украине две системы Patriot. <…> По мере того как другие страны будут соглашаться на отправку систем Patriot из своих арсеналов на Украину, администрация [президента США Дональда] Трампа будет менять планы будущих поставок, отдавая приоритет этим союзникам, — говорится в публикации.

По информации издания, заявление согласуется с позицией главы Белого дома о необходимости переложить часть расходов на союзников и обеспечить от них встречную поддержку усилий США. Швейцария при этом из-за нового порядка поставок Patriot пока осталась без комплексов.

Ранее эксперт Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не сможет предотвратить поражение Украины. По его оценке, с каждым днем Киев теряет территории, военные ресурсы и население, что ухудшает его позиции на возможных переговорах. Эксперт также упомянул отсутствие стратегии, способной переломить текущее соотношение сил.

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