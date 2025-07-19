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19 июля 2025 в 03:48

«Теряет каждый день»: в США раскрыли просчет Украины

RS: помощь от стран Запада не предотвратит поражение Украины

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Даже если государства, входящие в НАТО, обеспечат Украину оружием, это не поможет стране избежать поражения, считает научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански. По его мнению, чем дольше длится противостояние с Москвой, тем хуже становится положение Киева на переговорах в будущем, передает Responsible Statecraft.

Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. <…> Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение, — сказал он.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков. Решение о передаче конкретной системы еще не принято окончательно, так как на это уйдут дни или недели.

Тем временем пресс-служба Белого дома информировала, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. Глава Штатов Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте отмечал, что РФ и ее контрагентам также грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение 50 дней.

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