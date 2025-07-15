Назван примерный срок поставки Patriot на Украину

Поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков.

Решение о передаче конкретной системы еще не принято окончательно, так как на это уйдут дни или недели, пояснил политик. И только после этого начнется отсчет времени для самой поставки.

Система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро, — подчеркнул министр.

Стороны пока не раскрывают количество планируемых к поставке систем. Писториус объяснил это необходимостью четко определить, что считать «одной единицей» Patriot с точки зрения состава. При этом стоимость одной полноценной батареи оценивается примерно в $1 млрд.

Ранее министерство обороны США не смогло объяснить заявление президента страны Дональда Трампа о передаче Украине 17 комплексов Patriot. В ведомстве отказались уточнять детали и перенаправили запрос в Белый дом.