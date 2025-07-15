Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 01:44

Назван примерный срок поставки Patriot на Украину

Писториус: передача систем Patriot Украине может занять месяцы

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Поставка зенитных систем Patriot Украине займет месяцы после заключения договора с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом. Он подтвердил, что Киев испытывает в них острую потребность, но призвал не обольщаться насчет сроков.

Решение о передаче конкретной системы еще не принято окончательно, так как на это уйдут дни или недели, пояснил политик. И только после этого начнется отсчет времени для самой поставки.

Система Patriot, о которой мы сегодня говорим, что она должна отправиться на Украину, потребует месяцы для ее поставки. И потребуются еще дни или недели, пока не будет принято решение. Но после этого все пойдет быстро, — подчеркнул министр.

Стороны пока не раскрывают количество планируемых к поставке систем. Писториус объяснил это необходимостью четко определить, что считать «одной единицей» Patriot с точки зрения состава. При этом стоимость одной полноценной батареи оценивается примерно в $1 млрд.

Ранее министерство обороны США не смогло объяснить заявление президента страны Дональда Трампа о передаче Украине 17 комплексов Patriot. В ведомстве отказались уточнять детали и перенаправили запрос в Белый дом.

Германия
Украина
Борис Писториус
ЗРК Patriot
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван примерный срок поставки Patriot на Украину
ВСУ обвинили в расточительном использовании западных ракет
Мигрант отобрал у блокадника дом и квартиру: вернут ли пенсионеру имущество
Россиян предостерегли от спасения больных диких животных
Патриотический закат увидели жители российского города
Поставщики через суд потребовали миллионы рублей у «Светофора»
В НАТО застыли в ожидании реакции Путина на угрозы Трампа
Русалки, березы и погода: народные приметы на день Берегини, 15 июля
Ненависть к РФ, биполярка, наркотики: как живет модель Алеся Кафельникова
В создании фейка о побеге военнопленных РФ заподозрили ЦИПсО Украины
«Вкусно — и точка» ответили на инцидент с плевавшим в бургеры сотрудником
Пентагон не смог пояснить слова Трампа о комплексах Patriot для Украины
Стало известно, почему Пугачева прилетела в «отменившую» Орбакайте Латвию
Топ-10 смотровых площадок Москвы: панорамы столицы с высоты
В Госдуме указали, по какой стране ударят пошлины Трампа
В ООН уклончиво высказались о новых антироссийских санкциях Трампа
Предала дочь? Зачем Пугачева прилетела в Латвию, при чем тут Вайкуле
В московском метро увеличили интервалы движения
Николь Кидман порадовала фанатов, показав натуральную красоту
Звезда «Папиных дочек» показала фигуру в юбке с разрезом до бедра
Дальше
Самое популярное
Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада
Общество

Цветет и в дождь, и в адскую жару! Многолетник-находка для красивого сада

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.