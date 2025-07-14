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14 июля 2025 в 23:11

Пентагон не смог пояснить слова Трампа о комплексах Patriot для Украины

Пентагон не смог объяснить слова Трампа о 17 комплексах Patriot для Киева

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны США не смогло объяснить заявление президента страны Дональда Трампа о передаче Украине 17 комплексов Patriot, передает РИА Новости. В ведомстве отказались уточнять детали и перенаправили запрос в Белый дом, который пока хранит молчание в ответ на запрос агентства.

После встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Дональд Трамп заявил журналистам, что Украина скоро получит 17 систем ПВО Patriot от союзника, который якобы в них не нуждается. Однако из его слов осталось неясным, идет ли речь о полноценных зенитных ракетных комплексах или только о 17 отдельных ракетах к ним. На прямой запрос РИА Новости о том, что именно подразумевал Трамп — батареи или ракеты, в Пентагоне не дали четкого ответа.

Рекомендуем обратиться за разъяснениями в Белый дом, — заявил представитель ведомства.

Ранее глава Белого дома указал, что США и НАТО договорились о поставке оружия Украине. По его словам, это произойдет за деньги европейцев. Президент подчеркнул, что координацией поставок будут заниматься Североатлантический альянс вместе с постпредом США при объединении Мэтью Уитэкером.

Дональд Трамп
Пентагон
ЗРК Patriot
Украина
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Пентагон не смог пояснить слова Трампа о комплексах Patriot для Украины
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