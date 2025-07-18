«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО

«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны — и это лишь одна из череды кадровых перестановок в правительстве за последние дни. Опрошенные NEWS.ru эксперты сомневаются, что такая встряска отразится на курсе страны, однако она может сказаться на ходе переговоров с Россией. Что ждет Умерова на новом посту и кто от Киева поедет договариваться с Москвой — в материале NEWS.ru.

Что известно о назначении Умерова

Зеленский подписал указ о назначении Умерова секретарем СНБО в пятницу, 18 июля. Другим своим указом он снял с этой должности Александра Литвиненко, который проработал чуть больше года — его назначили в марте 2024-го.

СНБО представляет собой координационный орган при украинском лидере. Его задача — определять приоритеты национальной безопасности, координировать работу органов власти и разрабатывать стратегические решения по обороне страны. Пост главы совета занимает сам Зеленский. Умерову же предстоит выполнять организационные функции — например, заниматься подготовкой решений и контролировать их выполнение.

Зеленский уже дал новому секретарю СНБО первые поручения. По его словам, совету необходимо активизировать процесс переговоров с Россией, а также продолжить работу с партнерами по поставкам оружия. По словам украинского лидера, в этой сфере должно быть реализовано каждое заключенное соглашение, а также достигнуты новые договоренности о создании совместных производств и строительстве заводов на территории зарубежных союзников Киева.

Почему Зеленский перетасовал правительство

О том, что Умеров перестанет возглавлять Минобороны, стало известно еще несколько дней назад. Украинские СМИ писали о его возможном назначении послом в США, где он заменил бы Оксану Маркарову. Однако вместо нее в Штаты отправится Ольга Стефанишина, ранее занимавшая посты вице-премьера по евроинтеграции и министра юстиции.

Еще одним знаковым кадровым решением стала смена председателя правительства. Вместо Дениса Шмыгаля на эту должность была назначена бывший министр экономики Юлия Свириденко. Кандидатуру самого Шмыгаля Верховная рада утвердила на пост министра обороны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Должность главы Минюста досталась Герману Галущенко, министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства — Алексею Соболеву, министра соцполитики — Денису Улютину, министра энергетики — Светлане Гринчук. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров был повышен до первого вице-премьера, а вице-премьером по вопросам евроинтеграции стал Тарас Качка.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что от этих перестановок в политике Украины ничего не изменится. По его словам, речь идет лишь о внутренней борьбе за власть и влияние.

«Зеленский просто пересаживает своих проверенных людей в разные кресла. Теперь вот Умерову вместо Минобороны нашли другое теплое место. Изменить на этом посту он ничего не сможет, поскольку Совет национальной безопасности и обороны — это, в общем-то, личный инструмент президента, который через этот орган легализует собственные указы», — сказал Корнилов.

Эксперт полагает, что Умерова разочаровало новое назначение — ведь его отлучили от «кормушки Минобороны». «Сегодня быть главой военного ведомства Украины, через которое проходят колоссальные средства и материальные ресурсы, — это сидеть на золотой жиле. Поэтому Умеров выглядел таким грустным в Верховной раде, когда обсуждался вопрос о его новом назначении», — подчеркнул собеседник.

Кто поедет от Украины на переговоры с Россией

В Кремле уже отреагировали на заявления Зеленского о необходимости активизировать переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это позитивным сигналом. «Мы абсолютно согласны», — подчеркнул он.

Умеров возглавлял украинскую делегацию на переговорах, которые возобновились в конце весны. Однако пока никаких официальных заявлений по поводу того, продолжит ли он работу в этом качестве, не появлялось.

Рустем Умеров после переговоров России и Украины Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Николай Будуев в беседе с NEWS.ru предположил, что Умеров будет и дальше участвовать в диалоге по урегулированию украинского конфликта. По его словам, назначение экс-министра обороны в СНБО — попытка Киева перестроить переговорный процесс.

«Умеров не отстранен, а переведен на главную роль в новой фазе: в переговорах с РФ. Это признано в заявлениях о его новой задаче — активизации дипломатических контактов и координации с партнерами по безопасности. Его знают и в Турции, и в Катаре, его воспринимают как „мягкую“ фигуру, не ассоциированную напрямую с провалами в Бахмуте, Авдеевке или под Харьковом. Назначение его в СНБО — это не ослабление, а, наоборот, попытка выстроить переговорный трек, не вызывающий раздражения ни в Москве, ни в Анкаре, ни в Вашингтоне», — подчеркнул депутат.

Однако бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в разговоре с NEWS.ru отметил, что значение Умерова для украинской политики все же поубавится. По его словам, СНБО всегда считался «отстойником» для чиновников.

«Я думаю, что пока Умерову места в большой политике не нашли. Он будет заниматься вопросами координации работы СНБО, и, возможно, его оставят во главе переговорной группы. Это весь функционал, который он будет реализовывать», — резюмировал политик.

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