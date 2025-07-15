Откаты, бегство брата, Ермак: кто такая новый премьер Украины Свириденко

Президент Украины Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство страны после ухода с этого поста Дениса Шмыгаля. Слухи о рокировке ходили не один месяц: кандидатуру Свириденко активно «двигал» глава офиса украинского лидера Андрей Ермак. При этом вице-премьер успела засветиться в ряде скандалов, в том числе связанных с коррупцией. Что известно о Свириденко и почему именно на нее пал выбор Киева — в материале NEWS.ru.

Что известно о перестановках в правительстве Украины

Накануне Зеленский в своем Telegram-канале сообщил о планах трансформировать систему исполнительной власти на Украине. Для этого он решил провести ряд кадровых перестановок, и одним из ключевых решений стала смена премьер-министра. Зеленский сообщил, что прежний глава кабмина Денис Шмыгаль отныне будет возглавлять министерство обороны. Он сменит на этой должности Рустема Умерова, который после отставки может стать послом в США.

Новым главой правительства Зеленский предложил стать Свириденко. Сейчас она занимает пост первого вице-премьера и курирует вопросы экономики. Именно Свириденко весной 2025 года подписала со стороны Украины ресурсную сделку с США. Глава государства ожидает, что новый премьер «существенно обновит» работу кабмина.

На самом деле политика Украины при новом премьере никак не поменяется, сказал NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Олег Царев. «До тех пор, пока во власти Зеленский и Ермак, никаких изменений не будет. Ермак давно собирался сделать Свириденко премьером. Именно для этого он ее возил в Штаты, она подписывала сделку по ресурсам. После поездки в Вашингтон ни у кого уже не было сомнений, что именно она получит этот пост», — подчеркнул собеседник.

Владимир Зеленский и Юлия Свириденко Фото: Социальные сети

Как Свириденко подсидела Шмыгаля

Юлии Свириденко 39 лет. Она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет, получив степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности». После этого отучилась в аспирантуре по направлению «Экономика и управление национальным хозяйством», работала в коммерческих компаниях.

Свириденко пришла в правительство в 2019 году, получив пост замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. В 2020 и 2021 годах представляла украинскую сторону в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Тогда же занимала пост замглавы офиса президента. Первым вице-премьером Свириденко стала в ноябре 2021 года.

Слухи о том, что заместитель главы правительства может пойти на повышение, появились еще год назад. По информации украинского издания «Страна», Ермак упорно добивался перестановок при помощи интриг, однако экс-премьеру Шмыгалю удавалось «отбиваться».

По словам Царева, Свириденко познакомилась с Ермаком, когда работала его заместителем по экономическим вопросам. «Они выстроили очень хорошие отношения. Каких-то личных любовных связей между ними нет, но они работали вместе, и она доказала свою лояльность», — пояснил он.

Сейчас Ермак меняет лояльных ему людей на еще более лояльных, заметил экс-депутат. «Он выстраивает собственную систему власти, при которой Зеленский — просто ширма. Власть находится в руках у Ермака, а Зеленский „правит“ через него. Но и Ермак ничего не может сделать с Зеленским, поскольку тот президент — просроченный, но признанный на Западе», — пояснил он.

Украинский политолог Владимир Скачко в беседе с NEWS.ru отметил, что назначение Свириденко свидетельствует об усилении позиций Ермака. «Осталось только получить подтверждение того, что Зеленский пляшет под дудку Ермака, а не наоборот. Но самое важное — это усиление американского влияния на Украину. Ермак сделал новый кабинет, если смотреть по персоналиям, чисто проамериканским», — подчеркнул эксперт.

Андрей Ермак Фото: Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

Какая репутация у Юлии Свириденко

Несмотря на покровительство Ермака, Свириденко не удалось избежать скандалов. В апреле 2025 года депутат Верховной рады Владимир Арьев намекнул на участие вице-премьера в коррупционных схемах. Параллельно с работой в кабмине Свириденко преподавала в Киевской школе экономики, где получала зарплату в размере $6000. Структуры вуза участвовали в грантовых программах, бенефициаром которых было возглавляемое ею Минэкономразвития.

«Гонорары вице-премьера в КШЭ выглядят не только некрасиво и подозрительно, но и являются предметом для детального изучения ситуации Национальным агентством по предотвращению коррупции», — подчеркнул депутат. Ректор КШЭ Тимофей Милованов отверг все обвинения в адрес вуза и Свириденко.

На доходы Свириденко обращали внимание и СМИ. Украинский «Коммерсант» писал, что в 2022 году, вскоре после начала СВО, министр экономики приобрела земельный участок размером почти 1500 кв. м в родной Черниговской области. А за день до старта российской спецоперации получила от мужа право на пользование автомобилем марки BMW. Правда, информация о машине отсутствует в декларации чиновницы даже в пункте о членах семьи.

Фото: Социальные сети

Имя Свириденко фигурировало в скандале с махинациями при строительстве фортификационных сооружений в Черниговской области. Издание «Ненька Инфо» со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины писало, что на такие проекты выделялись существенно завышенные бюджеты — с учетом «откатов». При этом за выделение денег отвечала вице-премьер, а за выбор подрядчиков — ее брат Виталий.

Нардеп Марьяна Безуглая утверждает, что сейчас Виталий Свириденко находится за пределами Украины: он уехал в Лондон и не вернулся. При этом мужчина занимает пост главы Черниговской областной федерации стрельбы и по возрасту подпадает под мобилизацию.

Все эти факты вряд ли на самом деле интересуют офис президента, полагает Царев.

«Ермака коррупционные скандалы не волнуют, потому что он лично занимается организацией коррупции. Воруют все: весь кабинет министров, все чиновники. Причем, по словам тех, кто находится на Украине, воруют так, будто сегодня последний день, когда они находятся у власти, а завтра их вообще не волнует. Они собираются украсть все возможные деньги и уехать за границу и больше не возвращаться. Чтобы, даже если потом будут какие-то расследования, это их не касалось», — резюмировал Царев.

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