Зеленский поменял главу правительства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что предложил вице-премьеру и министру экономики Юлии Свириденко пост главы правительства. По его словам, это связано с подготовкой к трансформации системы исполнительной власти в стране.

Мы начинаем трансформацию системы исполнительной власти на Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время, — написал Зеленский.

В настоящий момент премьер-министром Украины пока остается Денис Шмыгаль. При этом глава государства не уточнил, какой пост займет действующий руководитель кабмина.

Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что состав украинского правительства должен измениться 15 июля. По его прогнозу, новым главой кабинета министров станет Юлия Свириденко.