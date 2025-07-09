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09 июля 2025 в 00:00

Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 июля бывший президент Украины Виктор Янукович отмечает 75-летие. Его фигура всегда была окружена разнообразными слухами и мифами, а после переворота, в результате которого политик потерял власть и был вынужден бежать с родины, домыслов о нем стало еще больше. За что Янукович был дважды судим? Как выходец из маленького шахтерского городка взобрался на политический олимп и почему на самом деле с него упал? А главное — где он сейчас? Обо всем этом — в материале NEWS.ru.

Что известно о криминальном прошлом Януковича

Виктор Янукович родился в 1950 году в городе Енакиево Донецкой области. В 15 лет он окончил среднюю школу и поступил в техникум на отделение «Горная электромеханика». Учеба не задалась: спустя два года юного комсомольца осудили за грабеж — в колонии он провел шесть месяцев. История повторилась в 1970-м — на этот раз Янукович отправился за решетку за причинение телесных повреждений средней степени тяжести. Его приговорили к двум годам лишения свободы, но в итоге приговор был отменен.

После освобождения Янукович попал на Енакиевский металлургический завод, где успел сменить несколько специальностей. В следующие 15 лет он переходил с одного крупного предприятия на другое, получая руководящие посты. Чем Янукович занимался в первой половине 1990-х, точно не известно: в СМИ ходили упорные слухи о том, что в это время он был связан с организованной преступностью. Тем не менее в 1996 году в его жизни начинается новая глава — Янукович идет в политику. Он получил пост зампреда Донецкой облгосадминистрации, в 1997-м стал ее главой, а в 1999-м возглавил Донецкий областной совет.

Политолог и историк Владимир Скачко рассказал NEWS.ru, что Янукович на тот момент был единственным из донецких руководителей, кто не боялся брать на себя ответственность. «До определенного момента он был тем, о ком говорят, что у них „есть яйца“. Он один решался говорить с протестующими шахтерами. Именно так он завоевал свой авторитет. Как-то он рассказывал мне, что, когда его назначили руководителем края и ему пришлось наводить порядок, он возил с собой автомат Калашникова — клал его рядом с коробкой переключения передач», — поделился эксперт.

Как Янукович стал президентом

В 2002-м бывший заводской рабочий по представлению президента Украины Леонида Кучмы получил пост премьер-министра. Вскоре он возглавил Партию регионов, которая выдвинула Януковича кандидатом на президентских выборах. Несмотря на победу в голосовании, главой государства он не стал. Соратники его ключевого оппонента Виктора Ющенко начали «оранжевую революцию» и добились перевыборов. Ющенко занял президентское кресло, а Янукович покинул правительство.

Экс-председатель кабмина недолго был в оппозиции. Уже в 2006-м Партия регионов победила на парламентских выборах, и ее лидера вернули на пост премьера. Однако борьба между Януковичем и Ющенко не прекратилась, и в 2007-м привела к роспуску кабинета министров. Янукович уступил должность Юлии Тимошенко и на два года фактически ушел в тень. Но он снова выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в 2010 году и победил, получив 49% голосов.

Виктор Янукович Виктор Янукович Фото: Маркив Михаил/ТАСС

По словам Скачко, после этого у Януковича случился «психологический слом». Политолог считает, что причиной стал не столь большой разрыв между ним и участвовавшей в выборах Тимошенко. «Он потерял веру в здравомыслие украинского народа, готового надеяться на что угодно, только не на собственные силы. Это его и сломало. Он больше ни на что не решился, стал обидчивым, как малолетняя гимназистка, полюбил лесть, славословие», — утверждает собеседник.

Как Янукович потерял власть

После избрания Янукович объявил курс на «модернизацию» Украины: сократил штат президентского секретариата и создал антикоррупционный комитет. Однако уже вскоре его самого обвинили в коррупции — СМИ писали, что президент незаконно присвоил себе резиденцию «Межигорье», а экс-советник правительства Украины по экономике Андерс Аслунд оценил состояние семьи Януковича в $12 млрд.

Но настоящие проблемы у политика начались в 2013 году. После того как на ноябрьском саммите Восточного партнерства в Вильнюсе он не подписал соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, по всей стране развернулись акции протеста, которые назвали Евромайданом. Крупнейшая демонстрация прошла 20 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве и закончилась расстрелом участников и сотрудников правоохранительных органов. Организаторы атаки до сих пор неизвестны, а ее жертвами стали как минимум 78 демонстрантов и 13 представителей власти.

Фото: Джавахадзе Зураб/ТАСС

На следующий день Янукович и лидеры протеста при посредничестве России, Германии, Польши и Франции подписали соглашение об урегулировании кризиса. Стороны обязались сформировать коалицию и правительство национального единства, а затем назначить новые президентские выборы. Но на утро следующего дня оппозиция отказалась выполнять обязательства. Янукович был вынужден бежать из Киева, а затем и из страны. Верховная рада назначила досрочные президентские выборы — победу в них одержал один из лидеров Майдана Петр Порошенко.

Скачко считает, что у Януковича была возможность удержать власть, однако тот ею не воспользовался. «Он сдал свои позиции, когда разогнал всех здравомыслящих людей в своем окружении в январе 2014 года: отправил в отставку премьера Азарова и других министров, доверился главе своей администрации Сергею Левочкину. Причем отец Левочкина был начальником пенитенциарной системы — Янукович у него сидел по молодости. А потом вот как судьбы сплелись через 25 лет», — заметил политолог.

Каким имуществом владеет Янукович

Вскоре после отъезда Януковича с Украины его следы затерялись. В 2017 году появились сообщения, что он живет на государственной даче в Баковке — микрорайоне города Одинцово Московской области. Этот объект принадлежит федеральному учреждению «Загородный дом приемов „Русичи“» при МВД России. Однако ведомство опровергло информацию — там заявили, что с 2012 года на объекте никто постоянно не проживает.

Какое-то время Янукович жил под Ростовом-на-Дону. В январе 2019 года сообщалось о его переезде в другой российский регион. Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявлял, что Янукович колесит между Подмосковьем и Сочи, где у него одно из крупнейших охотничьих хозяйств.

Хотя экс-президент давно покинул Украину, еще недавно там шли разбирательства по поводу его имущества. В 2022 году Высший антикоррупционный суд страны решил изъять все активы бывшего главы государства. В список вошли резиденция «Межигорье», гостинично-ресторанный комплекс в Сухолучье, центр отдыха и здоровья в Новых Петровцах Киевской области, а также квартира на Оболонской набережной Киева с парковочными местами. Под изъятие подпали культурные ценности: книги, иконы, картины, антикварная мебель, часы, сабли, вазы, ружья и даже пушка XIX века.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

В списке не оказалось самого популярного артефакта из бывшей резиденции Януковича — пресс-папье в виде золотого батона, якобы найденного сторонниками Евромайдана в личном кабинете президента. Вскоре после переворота изделие пропало, и полиция даже расследовала обстоятельства его исчезновения, однако поиски так и не дали результатов. Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш потом рассказала, что дело закрыли за отсутствием состава преступления — не было найдено ни одного доказательства того, что батон действительно был золотым.

Где и с кем живет Янукович

О нынешней жизни Виктора Януковича известно немного. В 2017 году в интервью немецкому изданию Der Spiegel он признался, что развелся со своей женой Людмилой после 45 лет брака. Пара вместе воспитала двух сыновей — старшего Александра и младшего Виктора. Последний погиб зимой 2015 года во время автогонок на озере Байкал — он был за рулем машины, провалившейся под лед.

Экс-президент не скрывал, что прибыл в Россию уже с новой пассией. Ею стала Любовь Полежай — бывшая официантка «Межигорья», которая, по данным украинского издания «Страна», в 2017-м родила политику еще одного ребенка.

В мае 2024 года стало известно, что в белорусском аэропорту Гомель приземлился самолет Януковича — причем как раз в те же дни, когда республику с визитом посещал президент России Владимир Путин. Впрочем, никаких достоверных данных о том, что на борту судна находился именно бывший украинский лидер, не появлялось.

Скачко предположил, что Янукович может поддерживать контакты с представителями российского истеблишмента. Однако вряд ли он сам сегодня имеет какой-либо политический вес. «Если бы он хотя бы „шевелил плавниками“, кто-то на него обратил бы внимание. Однако сейчас он живой политический труп. Такое воплощение мумии: жирное постаревшее тело откуда-то из прошлого», — резюмировал политолог.

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