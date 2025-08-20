Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 14:25

Разведка узнала, какие наемники остались с ВСУ

СВР: на стороне ВСУ воюют наемники из стран Ближнего Востока и Африки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На стороне ВСУ остались лишь наемники из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, сказано на сайте Службы внешней разведки России. По данным ведомства, при попадании добровольцев в плен Киев не включает их в списки на обмен, а выдают странам ЕС под обязательство не допустить обнародования этого факта в СМИ. Так Киев хочет держать европейцев и украинцев в иллюзии, что все граждане Запада поддерживают Украину.

Однако никакая цензура не в состоянии скрыть реальность того, что на стороне киевских нацистов помимо украинцев, используемых режимом в качестве «расходного материала», остались лишь профессиональные наемники, главным образом из стран Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, которые были доведены до нищеты неоколониальными практиками западных глобалистов, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что внутри Североатлантического альянса возникли существенные разногласия по мандату так называемых «сил сдерживания», которые блок обещает послать на Украину в случае прекращения там боевых действий. По словам источника, страны Альянса не могут выяснить, что они должны предпринять, если случайно попадут под обстрел — эвакуироваться или войти в конфликт.

СВР
наемники
Африка
Ближний Восток
