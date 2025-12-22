Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 11:59

В СВР раскрыли, куда бегут украинские «крысы» на фоне угрозы краха страны

СВР: элита Украины активно перевозит семьи и богатства в страны Европы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Представители украинской элиты планируют бегство за границу после краха государства, сообщает пресс-бюро СВР России в документе, поступившем в распоряжение ТАСС. По данным ведомства, многие уже перевезли семьи и финансовые активы за рубеж, активно запрашивая помощь в получении вида на жительство в Европе.

«Крысы» бегут с тонущего украинского корабля. <…> Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы, — говорится в сообщении.

Ранее бывший министр образования ФРГ Клаус фон Донаньи заявил, что прочный мир с нынешними властями в Киеве невозможен. По его словам, Украина вызывает ужас и находится в положении, схожем с послевоенной Германией 1918 года, где царствовал нацизм, подпитываемый страшной жаждой.

Кроме того, евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Евросоюз стал частью проблемы, мешающей урегулированию украинского кризиса. По его словам, сообщество отклоняет любые инициативы США и России, не предлагая альтернатив, а отказ от диалога с Москвой лишь способствует затягиванию ситуации.

СВР
Украина
Европа
элита
семьи
активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.