СВР: элита Украины активно перевозит семьи и богатства в страны Европы

Представители украинской элиты планируют бегство за границу после краха государства, сообщает пресс-бюро СВР России в документе, поступившем в распоряжение ТАСС. По данным ведомства, многие уже перевезли семьи и финансовые активы за рубеж, активно запрашивая помощь в получении вида на жительство в Европе.

«Крысы» бегут с тонущего украинского корабля. <…> Многие представители украинской элиты уже вывезли семьи за рубеж и перевели туда свои финансовые активы. По информации посольств Украины на Западе, чиновники и бизнесмены все чаще обращаются в национальные диппредставительства в государствах Европы, — говорится в сообщении.

Ранее бывший министр образования ФРГ Клаус фон Донаньи заявил, что прочный мир с нынешними властями в Киеве невозможен. По его словам, Украина вызывает ужас и находится в положении, схожем с послевоенной Германией 1918 года, где царствовал нацизм, подпитываемый страшной жаждой.

Кроме того, евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Евросоюз стал частью проблемы, мешающей урегулированию украинского кризиса. По его словам, сообщество отклоняет любые инициативы США и России, не предлагая альтернатив, а отказ от диалога с Москвой лишь способствует затягиванию ситуации.