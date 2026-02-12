Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 22:39

Вторичный автолюкс в РФ установил новый рекорд

«Автостат»: вторичный автолюкс в РФ в 2025 году вновь побил рекорд продаж

Bentley Bentayga Bentley Bentayga Фото: Michael Sohn/AP/TASS
Подписывайтесь на нас в MAX

В 2025 году российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury вновь обновил исторический максимум, сообщило агентство «Автостат». Спрос на премиальную «вторичку» демонстрирует уверенный рост. Причем последние пять лет фиксируются только рекордные показатели.

Согласно данным аналитиков, за минувший год россияне приобрели 2,7 тыс. элитных автомобилей с пробегом. Это на 16% превышает результат 2024 года и является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Третий год подряд объем рынка уверенно держится выше планки в 2 тыс. проданных экземпляров.

Безусловным лидером среди марок стал Bentley: 985 перепроданных машин заняли 37% всего «люксового» объема. На второй позиции расположился Rolls-Royce с 508 экземплярами (20% рынка). Замыкает тройку Maserati (455 шт.), тогда как Lamborghini (429 шт.) и Ferrari (230 шт.) также вошли в число самых востребованных. Все перечисленные бренды показали годовую положительную динамику — от 7% до 44%.

В модельном зачете удержал лидерство Bentley Continental GT, разошедшийся тиражом 438 единиц. Следом идет «народный» суперкар Lamborghini Urus (341 шт.), а «бронза» досталась кроссоверу Bentley Bentayga (286 шт.). В пятерку также попали Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ предложил ужесточить систему начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа. Законопроект уже передан на рассмотрение правительства.

автомобили
Россия
продажи
элита
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сборная Канады по хоккею начала ОИ с яркой победы
Мужчинам на заметку: все, что нужно знать о цинке. Ликбез от врача
«Нужна десатанизация»: Киев жестоко карает украинцев за связи с Россией
Трамп может выйти из переговоров по Украине
Нетаньяху допустил «хорошую сделку» с Ираном при одном условии
«Нужно добиваться»: Мединский призвал признать геноцид советского народа
Кровавые кошки-мышки: замначальника ГАИ Томска годами помогал зятю-маньяку
США уличили в тайной технологической поддержке протестующих в Иране
Самолеты «пропали» над двумя российскими городами
Синоптики спрогнозировали, когда закончится снегопад в Москве
Украинское мясо с сальмонеллой нашли в европейских супермаркетах
Аренда в 2026-м: кто поднял цены на квартиры и где выгоднее снимать сейчас
Итальянская конькобежка забрала еще одно золото на ОИ
Бундесвер сообщил о нехватке добровольцев для миссии в Литве
Вторичный автолюкс в РФ установил новый рекорд
«Я приняла решение»: глава Сердобска ушла в отставку из-за скандала
Воровка, изменщик, русофобы: кто еще приехал на Олимпиаду-2026
Полиция Франции раскрыла, как обогащались сотрудники Лувра
Дуров назвал условие создания успешного мессенджера
Россия могла предложить США возвращение к долларовым операциям
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.