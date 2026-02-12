Вторичный автолюкс в РФ установил новый рекорд «Автостат»: вторичный автолюкс в РФ в 2025 году вновь побил рекорд продаж

В 2025 году российский рынок подержанных автомобилей сегмента Luxury вновь обновил исторический максимум, сообщило агентство «Автостат». Спрос на премиальную «вторичку» демонстрирует уверенный рост. Причем последние пять лет фиксируются только рекордные показатели.

Согласно данным аналитиков, за минувший год россияне приобрели 2,7 тыс. элитных автомобилей с пробегом. Это на 16% превышает результат 2024 года и является абсолютным рекордом за всю историю наблюдений. Третий год подряд объем рынка уверенно держится выше планки в 2 тыс. проданных экземпляров.

Безусловным лидером среди марок стал Bentley: 985 перепроданных машин заняли 37% всего «люксового» объема. На второй позиции расположился Rolls-Royce с 508 экземплярами (20% рынка). Замыкает тройку Maserati (455 шт.), тогда как Lamborghini (429 шт.) и Ferrari (230 шт.) также вошли в число самых востребованных. Все перечисленные бренды показали годовую положительную динамику — от 7% до 44%.

В модельном зачете удержал лидерство Bentley Continental GT, разошедшийся тиражом 438 единиц. Следом идет «народный» суперкар Lamborghini Urus (341 шт.), а «бронза» досталась кроссоверу Bentley Bentayga (286 шт.). В пятерку также попали Maserati Levante и Rolls-Royce Cullinan.

Ранее стало известно, что Минпромторг РФ предложил ужесточить систему начисления утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых из стран ЕАЭС, следует из опубликованного на портале нормативных правовых актов документа. Законопроект уже передан на рассмотрение правительства.