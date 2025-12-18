ЕС назвали препятствием для урегулирования конфликта на Украине Депутат Кеннес: ЕС стал частью проблемы, мешающей урегулированию на Украине

Евросоюз стал частью проблемы, мешающей урегулированию конфликта на Украине, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. Он отметил, что страны сообщества отклоняют любую инициативу со стороны США или России без предложения альтернатив. Депутат добавил, что ЕС, отказываясь от диалога с Москвой, способствует продолжению кризиса.

На данный момент я вижу в ЕС часть проблемы, а не решение для достижения мирного соглашения, — сказал Кеннес.

Ранее депутат Фернан Картайзер заявил, что Европарламент оказывает давление, чтобы не допустить проведения видеоконференции между депутатами России и ЕС. По его словам, данный диалог призван возродить полноценную парламентскую дипломатию вопреки официальной политике бойкота со стороны Брюсселя.

До этого депутат Европарламента Тьерри Мариани выразил мнение, что ЕС стал дипломатическим карликом и оказался маргинализирован из-за своей позиции по украинским переговорам. Он добавил, что Брюссель неспособен влиять на международный процесс, в то время как американские инициативы движутся вперед.