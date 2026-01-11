Атака США на Венесуэлу
Протестующие в Иране сожгли десятки машин скорой помощи

Tasnim: участники беспорядков в Иране сожгли 150 машин скорой помощи

Целью продолжающихся в Иране массовых акций протеста стала критически важная медицинская инфраструктура, пишет Tasnim со ссылкой на источники. Собеседники агентства сообщили, что в ходе беспорядков было уничтожено полторы сотни автомобилей скорой помощи, каждая из которых стоит от 8 до 15 млрд томанов (179 тыс. рублей).

Было уничтожено около 150 машин скорой помощи,говорится в сообщении агентства.

Вандализму и поджогам также подверглась часть медицинского оборудования и инфраструктуры. Начальник пожарной охраны Тегерана Кодратолла Мохаммади заявил, что вооруженные участники беспорядков спровоцировали возгорание 26 домов, 34 мечетей, 40 банков, 15 торговых центров, 13 правительственных зданий и 50 транспортных средств, включая автомобили общественного транспорта.

Ранее стало известно, что число сотрудников правоохранительных органов Ирана, погибших в результате агрессивных действий погромщиков в разных частях страны, достигло 38 человек. Шесть силовиков погибли от рук бунтовщиков в провинции Керманшах, еще семь — в провинции Северный Хорасан.

