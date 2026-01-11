Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 17:47

Политолог раскрыл, получат ли США военный ответ в случае захвата Гренландии

Политолог Самонкин: Европа не даст военный ответ США на захват Гренландии

Фото: Global Look Press
Великобритания и Евросоюз не дадут военный ответ США на возможный захват Гренландии, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его мнению, с США, как главным спонсором НАТО, никто не захочет портить отношения.

Нет, маловероятно, [что Великобритания и ЕС дадут военный ответ в случае захвата Гренландии], потому что с США ― главным учредителем и инвестором внутри НАТО ― никто ссориться не будет. Но они могут принять какие-то санкции и попытаться создать очередную коалицию, а также на время забыть про Украину. В принципе, с другой стороны, такой конфликт - все против всех - крайне выгоден, потому что, выясняя отношения, они отстанут от российской повестки и прекратят вставлять нам палки в колеса, заниматься похищением наших активов и иной соответствующей русофобией, ― объяснил Самонкин.

При этом политолог отметил, что возможные шаги американского лидера Дональда Трампа по присоединению острова никак не затронут интересы России. Кроме того, вероятный конфликт Европы и США будет выгоден РФ.

Пока США будут выяснять отношения с Европой и Британией, если гипотетически предположить, что Трамп все-таки начнет следующую свою акцию в отношении Гренландии, это в первую очередь будет выгодно нам. Дело в том, что в Гренландии и Дании нет наших экономических интересов, там только исключительно британские деньги. В отношении Северного морского пути и Арктики у нас существуют другие порты, в том числе Архангельск и Санкт-Петербург. В первую очередь Россия очень прочно стоит на ногах. То есть с Данией мы никак не пересекаемся, поэтому пусть грызутся в этом отношении, лишь бы нас не трогали, ― резюмировал Самонкин.

Ранее глава гренландской оппозиционной партии «Налерак» Пеле Броберг заявил, что Дания своими действиями может спровоцировать распад НАТО. По его словам, это может произойти из-за панического желания властей сохранить Гренландию в составе государства.

Софья Якимова
С. Якимова
