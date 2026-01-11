В Иране объявили трехдневный траур Иранское правительство объявило национальный траур по погибшим в беспорядках

Правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур по гражданам, погибшим в результате массовых беспорядков, сообщает иранское государственное телевидение и радио IRIB. В документе их смерть связали с «национальной борьбой против США и Израиля».

Согласно последним данным, в ходе столкновений и действий погромщиков в различных регионах страны погибли не менее 38 сотрудников правоохранительных органов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединился к траурным мероприятиям и призвал население принять участие в общенациональном марше, запланированном на 12 января.

Траур объявляется по погибшим в результате иранской национальной борьбы против США и Израиля, — уточняется в сообщении.

Власти Ирана связывают внутренний кризис с противостоянием традиционным оппонентам страны. Траур объявлен на фоне продолжающейся нестабильности.

Ранее сообщалось, что целью продолжающихся в Иране массовых акций протеста стала критически важная медицинская инфраструктура. В ходе беспорядков было уничтожено полторы сотни автомобилей экстренной помощи, каждая из которых стоит от 8 до 15 млрд томанов (179 тыс. рублей).