Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 23:52

В Иране объявили трехдневный траур

Иранское правительство объявило национальный траур по погибшим в беспорядках

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Правительство Ирана объявило трехдневный общенациональный траур по гражданам, погибшим в результате массовых беспорядков, сообщает иранское государственное телевидение и радио IRIB. В документе их смерть связали с «национальной борьбой против США и Израиля».

Согласно последним данным, в ходе столкновений и действий погромщиков в различных регионах страны погибли не менее 38 сотрудников правоохранительных органов. Президент Ирана Масуд Пезешкиан присоединился к траурным мероприятиям и призвал население принять участие в общенациональном марше, запланированном на 12 января.

Траур объявляется по погибшим в результате иранской национальной борьбы против США и Израиля, — уточняется в сообщении.

Власти Ирана связывают внутренний кризис с противостоянием традиционным оппонентам страны. Траур объявлен на фоне продолжающейся нестабильности.

Ранее сообщалось, что целью продолжающихся в Иране массовых акций протеста стала критически важная медицинская инфраструктура. В ходе беспорядков было уничтожено полторы сотни автомобилей экстренной помощи, каждая из которых стоит от 8 до 15 млрд томанов (179 тыс. рублей).

Иран
траур
беспорядки
кризис
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Куба выпустила призыв в отношении задержанного восемь дней назад Мадуро
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 12 января 2026 года
Двух связанных с беспорядками иностранных шпионов арестовали в Иране
Приметы 12 января — Анисья Желудочница: подготовка к Щедровкам и мороз
В Иране объявили трехдневный траур
Захват российского танкера назвали «сигналом» Трампа Путину
В одном из южных аэропортов России введены ограничения на полеты
Бригада «Азов» понесла тяжелое поражение в зоне СВО
Протестующие в Иране сожгли десятки машин скорой помощи
Стало известно, сколько попыток контратак в Купянске провалили ВСУ
«Знаем про это все»: Зеленский обратился к Европе с новым требованием
«Нам не место на Украине»: экс-наемник рассказал о нацистах в ВСУ
Швеция потратит рекордную сумму на модернизацию ПВО
В Шереметьево сообщили о решении проблемы с багажом пассажиров
Две российские ракеты превратили в пыль украинский F-16
Умерла одна из самых старых жительниц России
Ozon скрыл ряд ветеринарных препаратов после волны отравлений подростков
В Минэнерго США умолчали о судьбе танкера с иранской нефтью
Число погибших силовиков в Иране увеличилось
Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.