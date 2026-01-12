Атака США на Венесуэлу
Куба выпустила призыв в отношении задержанного восемь дней назад Мадуро

Кубинский министр Паррилья призвал страны мира потребовать освобождения Мадуро

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: Meng Yifei/XinHua/Global Look Press
США должны немедленно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья на своей странице в социальной сети X. Он также обратился к международному сообществу с призывом присоединиться к этому требованию.

В своем обращении, сделанном спустя восемь дней после задержания венесуэльских лидеров, политик охарактеризовал произошедшее как жестокое похищение. Он потребовал от Вашингтона прекратить незаконное задержание, уважать дипломатический иммунитет Мадуро и прекратить, по его выражению, «судебный и медийный фарс».

Прошло восемь дней с момента жестокого похищения законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро Мороса и его супруги Силии Флорес. Мы требуем, чтобы правительство США прекратило это незаконное задержание, уважало его иммунитет, прекратило судебный и медийный фарс и обеспечило их жизнь и благополучие, — указано в сообщении.

Ранее Мадуро, который находится в тюремной камере в США, через сына попросил сторонников не грустить. Сын президента Николас Мадуро Гуэрра, выступая на съезде правящей Единой социалистической партии Боливарианской Республики, также передал собравшимся, что с политиком все в порядке.

