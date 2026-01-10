Пиццу «Моменталь» готовлю на сковороде: просто мешаю майонез и сметану — выручает, когда хочется вкусно и быстро

Пицца «Моменталь — настоящая находка для занятых дней. Тесто замешивается за минуту, духовка не нужна, а результат получается сочным и очень домашним. Отличный вариант для быстрого ужина или перекуса, когда ждать совсем не хочется.

Ингредиенты: сметана — 4 ст. л., майонез — 4 ст. л., яйца — 2 шт., мука — 9 ст. л. без горки, томатный соус — 3-4 ст. л., колбаса — 150 г, твердый сыр — 150–200 г, по желанию помидоры, оливки, зелень.

Приготовление: в миске смешайте сметану, майонез и яйца до однородности. Добавьте муку и перемешайте — тесто должно получиться жидким, по консистенции как густая сметана. Вылейте тесто на холодную сковороду, слегка смазанную маслом, разровняйте. Сверху распределите томатный соус, выложите нарезанную колбасу, при желании добавьте помидоры или оливки. Щедро посыпьте тертым сыром. Поставьте сковороду на слабый или средний огонь, сразу накройте крышкой и готовьте 7–10 минут, не увеличивая нагрев. Как только сыр полностью расплавится и схватится тесто — пицца готова.

