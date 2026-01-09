Атака США на Венесуэлу
Гора пирожков из лаваша за 15 минут: все без ума от них из-за начинки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти пирожки готовятся буквально за считаные минуты, а исчезают со стола ещё быстрее. Хрустящий лаваш с сочной начинкой внутри — идеальный вариант для завтрака, перекуса или быстрого ужина. Дети их просто обожают и просят готовить снова и снова.

Ингредиенты: тонкий лаваш — 2–3 листа, ветчина — 200 г, твёрдый сыр — 150 г, помидоры — 1–2 шт., майонез — 2–3 ст. л., яйца — 2–3 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, зелень петрушки — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление. Ветчину, сыр и помидоры нарежьте небольшими кубиками, зелень мелко порубите. Соедините все ингредиенты в миске, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Яйца взбейте вилкой, слегка посолите и поперчите. Листы лаваша нарежьте на квадраты. На каждый выложите начинку, сверните конвертом, обмакните в яичную смесь и обжаривайте на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте горячими — они особенно вкусны сразу со сковороды.

Ранее мы готовили быстрые свертки в лаваше или тортилье. Простой и вкусный завтрак.

