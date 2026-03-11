Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 10:39

Директора кемеровского стадиона «Химик» заподозрили в коррупции

СК возбудил дело о коррупции против директора кемеровского стадиона «Химик»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Директор стадиона «Химик» в Кемерово стал фигурантом уголовного дела о коррупции, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области на странице в соцсети «ВКонтакте». По информации правоохранителей, он мог присваивать себе часть доходов организации.

По версии следствия, с августа 2025 года по февраль 2026 года фигурант, используя служебное положение, систематически похищал вверенные ему деньги, поступавшие от граждан за платные услуги. За указанный период он присвоил более 1,5 млн рублей, полученных за аренду ледовой арены и проведение массовых катаний, — уточнили в ведомстве.

Ранее начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

До этого глава поселка Серебряные Пруды, трое его заместителей и руководитель муниципального учреждения были задержаны по подозрению в коррупции. Уголовное дело также возбуждено в отношении бизнесмена и гендиректора фирмы, подозреваемых в даче взяток должностным лицам.

Кемеровская область
Следственный комитет
Химик
коррупция
