Ространснадзор вмешался в скандал с багажом на рейсе Москва — Дубай Ространснадзор взял на контроль ситуацию с багажом рейса Москва — Дубай

Ространснадзор намерен мониторить ситуацию с задержкой багажа на рейсе Москва — Дубай авиакомпании Utair, сообщили в Telegram-канале ведомства. Уточнялось, что специалисты дадут оценку эпизоду и проверят обстоятельства на соблюдение прав пассажиров.

МТУ Ространснадзора по УФО инициировало мониторинг в связи с публикациями в средствах массовой информации о задержке доставки багажа пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании Utair. В рамках мониторинга специалисты Ространснадзора выясняют фактические обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько сотен россиян не могут покинуть Египет и вернуться домой. По информации источников, им пришлось продлевать номера в отелях за свой счет. Многие туристы рассчитывали вернуться в Россию к первому рабочему дню года — 12 января.

Также стало известно, что в Шереметьево около трех тысяч пассажиров не смогли получить свой багаж. В пресс-службе московского аэропорта заявили, что все произошло из-за циклона «Фрэнсис». Отмечается, что люди были вынуждены ждать свои вещи более пяти часов, среди них были семьи с маленькими детьми.