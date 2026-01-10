Атака США на Венесуэлу
Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Нет ничего уютнее, чем аромат запекающихся в сливках тонких ломтиков картофеля, смешанный с нотками мускатного ореха и чеснока. Этот гратен — образец элегантной простоты: скромные ингредиенты, собранные в глубокой форме, в духовке превращаются в нечто совершенно волшебное. Идеальная гармония достигается за счет контраста хрустящей золотистой корочки из сыра и тающей во рту, пропитанной сливками сердцевины. Ваша духовка действительно создаст этот кулинарный шедевр почти без вашего участия.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 мл жирных сливок (от 20%), 2 зубчика чеснока, 150 г твердого сыра (грюйер или эмменталь), щепотка мускатного ореха, соль, белый перец, сливочное масло для формы. Духовку разогрейте до 180°C. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими, равномерными ломтиками (можно использовать овощерезку-мандолину). Чашу для запекания обильно смажьте сливочным маслом и натрите разрезанными зубчиками чеснока. Выкладывайте ломтики картофеля вертикально или аккуратными перекрывающимися слоями. В отдельной емкости смешайте сливки, мускатный орех, соль и перец. Равномерно залейте картофель сливочной смесью так, чтобы она почти покрывала верхний слой. Накройте форму фольгой и запекайте 50 минут. Затем снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и готовьте еще 20–25 минут до образования пузырящейся золотистой корочки. Дайте гратену немного отдохнуть перед подачей.

