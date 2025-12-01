Евродепутат назвал ЕС дипломатическим карликом из-за позиции по Украине

Евросоюз стал дипломатическим карликом и оказался маргинализирован из-за своей позиции по украинским переговорам, заявил депутат Европарламента Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости. По его словам, Брюссель неспособен влиять на международный процесс, в то время как американские инициативы движутся вперед.

Европа не просто отсутствует: она маргинализирована. Американские инициативы движутся вперед, международные переговоры идут <…>, а Европейский союз смотрит, как поезд уходит. <...> Перед лицом государств Брюссель остается дипломатическим карликом, неспособным влиять, неспособным говорить на равных, — сказал Мариани.

Политик отметил, что Евросоюз производит лишь бюрократические документы и декларации, но при этом не обладает реальной силой для влияния на мировую политику и неспособен вести равноправный диалог с крупными государствами в контексте украинского урегулирования.

Ранее страны ЕС были отстранены Белым домом от многих аспектов переговоров по урегулированию кризисной ситуации на Украине. Теперь Евросоюз участвует лишь в двусторонних обсуждениях, в том числе связанных с определением гарантий безопасности с США.