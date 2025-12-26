Ни Россия, ни Польша не хотят конфликта, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в него, заявил польский историк и публицист Петр Зыхович. По его словам, которые передает издание Do Rzeczy, этого не случится.
Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну <…>. Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится, — заявил он.
Тем временем за разрыв дипломатических отношений с Россией после подрыва железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин высказались 42,6% жителей Польши, выяснил исследовательский центр SW Research по итогам опроса. Среди сторонников такого решения чаще встречаются жители небольших населенных пунктов с начальным образованием.
До этого глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.