В Польше пояснили властям, чего нельзя допустить в отношениях с Москвой Историк Зыхович: Польша не должна позволять втягивать себя в конфликт с Россией

Ни Россия, ни Польша не хотят конфликта, поэтому Варшава не должна позволить втянуть себя в него, заявил польский историк и публицист Петр Зыхович. По его словам, которые передает издание Do Rzeczy, этого не случится.

Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну <…>. Тонкая красная линия, которую мы никогда не должны пересекать, это, безусловно, вступление в войну. России это тоже не выгодно, и я считаю, что такая война никогда не случится, — заявил он.

Тем временем за разрыв дипломатических отношений с Россией после подрыва железнодорожных путей на линии Варшава — Люблин высказались 42,6% жителей Польши, выяснил исследовательский центр SW Research по итогам опроса. Среди сторонников такого решения чаще встречаются жители небольших населенных пунктов с начальным образованием.

До этого глава польского МИД Радослав Сикорский сообщил, что Польша намерена выделить $100 млн (более 8 млрд рублей) на финансирование программы PURL, благодаря которой страны ЕС закупают американские вооружения для Украины. Часть суммы Польша перечислит уже в текущем году.