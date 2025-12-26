Названы дата и место похорон Веры Алентовой

Похороны народной артистки России Веры Алентовой состоятся 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Московского драматического театра имени Пушкина. Местом погребения станет Новодевичье кладбище. Актрису похоронят рядом с могилой ее супруга, режиссера Владимира Меньшова.
Прощание начнется 29 декабря в 11:00 в Театре Пушкина, — сказал источник.
Смерть Алентовой наступила 25 декабря, актрисе было 83 года. Ей стало плохо во время похорон коллеги, актера Анатолия Лобоцкого. С места прощания ее доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась.
Ранее актер Борис Щербаков говорил, что смерть народной артистки является огромной потерей для отечественного кино и театра. Он принес соболезнования родным и близким актрисы. Щербаков также отметил, что работа с Алентовой на одной съемочной площадке всегда доставляла ему настоящее удовольствие.
До этого Актер Владимир Долинский сказал, что его коллега была невероятно эффектной женщиной, обладающей красотой и большим талантом. Он упомянул, что у нее была прекрасная семья, и выразил соболезнования родственникам. Долинский также добавил, что дочь актрисы Юлия Меньшова является замечательной актрисой и телеведущей.