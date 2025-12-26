Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:08

Названы дата и место похорон Веры Алентовой

Вера Алентова будет похоронена 29 декабря на Новодевичьем кладбище

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Похороны народной артистки России Веры Алентовой состоятся 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Московского драматического театра имени Пушкина. Местом погребения станет Новодевичье кладбище. Актрису похоронят рядом с могилой ее супруга, режиссера Владимира Меньшова.

Прощание начнется 29 декабря в 11:00 в Театре Пушкина, — сказал источник.

Смерть Алентовой наступила 25 декабря, актрисе было 83 года. Ей стало плохо во время похорон коллеги, актера Анатолия Лобоцкого. С места прощания ее доставили в медицинское учреждение, где она и скончалась.

Ранее актер Борис Щербаков говорил, что смерть народной артистки является огромной потерей для отечественного кино и театра. Он принес соболезнования родным и близким актрисы. Щербаков также отметил, что работа с Алентовой на одной съемочной площадке всегда доставляла ему настоящее удовольствие.

До этого Актер Владимир Долинский сказал, что его коллега была невероятно эффектной женщиной, обладающей красотой и большим талантом. Он упомянул, что у нее была прекрасная семья, и выразил соболезнования родственникам. Долинский также добавил, что дочь актрисы Юлия Меньшова является замечательной актрисой и телеведущей.

Вера Алентова
смерти
культура
похороны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о страшных последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.