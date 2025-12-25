«Огромная потеря для кино и театра»: Щербаков о смерти Алентовой

Смерть народной артистки России Веры Алентовой стала огромной потерей для кинематографа и театра, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» актер Борис Щербаков. Он принес соболезнования ее близким и отметил, что работа с Алентовой на одной площадке была сплошным удовольствием.

Я имел огромное удовольствие работать с ней. Это очень красивая и очаровательная женщина. И конечно, ее смерть — это огромная потеря и для кинематографа российского, и для театра. Много лет она проработала в театре имени Пушкина. Я ее видел в нескольких спектаклях на сцене. Прекрасно играет. Она замечательная актриса. Огромное ей спасибо за то, что она была, — высказался Щербаков.

Он отметил, что актерская игра на сцене театра и в кино — это разные вещи. По его словам, на кинопленке могут смонтировать как и что угодно. Алентовой удавалось мастерски исполнять роли в любых обстоятельствах, подытожил артист.

Ранее сообщалось, что Алентова скончалась на 83-м году жизни. Врачи боролись за жизнь актрисы почти час. Медики оказывали артистке помощь по дороге от театра им. Маяковского до Городской клинической больницы № 1 и в реанимации.