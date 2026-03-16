Наглый тигр улегся посреди трассы и парализовал движение В Хабаровском крае тигр лег на дороге и остановил движение транспорта

Тигр перекрыл движение на трассе возле поселка Бойцова в Хабаровском крае, сообщает Telegram-канал Amur Mash. По его информации, хищник вышел на дорогу и лег прямо на проезжей части. Очевидцы рассказали, что водители остановились, заметив зверя.

Некоторое время никто не решался проехать мимо, опасаясь спровоцировать хищника. Позже, убедившись, что тигр не проявляет агрессии, автомобилисты стали осторожно объезжать животное. Зверь при этом спокойно лежал на дороге, никак не реагируя на транспорт.

Причины такого необычного поведения краснокнижного животного неизвестны. Местные жители сообщили о случившемся охотоведам. Теперь специалистам предстоит убедиться, что животное не ранено и не нуждается в помощи.

Ранее в Приморье специалисты охотнадзора отловили тигра, который совершил смертельное нападение на охотника в Чугуевском округе. До этого момента зверь почти месяц скрывался в тайге и прилегающих сопках, умело избегая ловушек, расставленных экспертами центра «Амурский тигр».