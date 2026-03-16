В России ограничили домашний интернет: что известно, в каких регионах?

Домашний интернет ограничили в некоторых российских регионах, утверждают СМИ. Что известно, в каких областях начали действовать ограничения, в чем они заключаются, при каких условиях наступают?

Что известно об ограничении домашнего интернета в России

Популярный поставщик услуг домашнего проводного интернета начал тестировать механизм ограничения скорости для абонентов в ряде регионов, пишет «Российская газета» со ссылкой на «ЭР-Телеком». Условием для наступления рестрикций является превышение определенного порога потребления трафика.

Так, утверждается, что механизм работает по аналогии с тарифами на мобильный интернет у сотовых операторов, однако отличаются цифры: при превышении лимита в три терабайта за месяц скорость доступа к Сети будет принудительно снижена до 50 Мбит/с.

СМИ указывают, что соответствующие меры тестируют среди пользователей в трех городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Самаре.

«По нашим оценкам, „сверхпотребление“ трафика прежде всего связано с тем, что домашний интернет используется не в личных, а в коммерческих целях. Пользователь может сохранить скорость за дополнительную плату или дождаться начала следующего расчетного периода, когда она автоматически восстановится», — пояснили в пресс-службе «ЭР-Телеком».

Источники, цитируя компанию, указывают, что ограничения затронут менее 1% пользователей, «так как 85% клиентов „Дом.ру“ ежемесячно потребляют до 500 Гб». В пресс-службе напомнили, что отслеживать объем трафика можно в личном кабинете и на сайте.

Федеральная антимонопольная служба, утверждает СМИ, проверит действия провайдера на предмет экономической и технологической обоснованности.

Как добиться «ускорения» домашнего интернета

Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если это нарушает права потребителя или условия договора с оператором заявил адвокат Олег Зернов. По его словам, ключевым фактором является содержание соглашения между провайдером и пользователем.

Адвокат пояснил, что в законах почти нет четких требований к показателям качества интернет-услуг, включая скорость соединения, поэтому эти условия обычно прописываются в договоре между провайдером и клиентом. Он добавил, что, если оператор не соблюдает параметры, указанные в договоре, это считается его нарушением.

Как вернуть деньги за сбои домашнего интернета

Для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору, заявил юрист Павел Альбертов.

«Если происходит технический сбой или авария, вы имеете полное право требовать соразмерного уменьшения абонентской платы за период простоя. Однако в юридической практике ключевую роль играют доказательства: факт отсутствия связи должен быть официально зафиксирован. Нельзя в конце месяца заявить, что на прошлой неделе у вас два дня не грузились сайты», — уточнил Альбертов.

Как только интернет пропал, нужно сразу же обратиться в техподдержку и зарегистрировать обращение об отсутствии доступа к Сети. Клиенту следует сохранить номер заявки, дату и время. После устранения неполадок юрист посоветовал направить оператору претензию с требованием провести перерасчет. По его словам, в 99% случаев адекватные компании добровольно зачисляют средства на счет или представляют скидку.

