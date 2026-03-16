Юрист пояснил, как добиться «ускорения» домашнего интернета Юрист Зернов заявил, что замедление домашнего интернета можно оспорить в суде

Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если это нарушает права потребителя или условия договора с оператором, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. По его словам, ключевым фактором является содержание соглашения между провайдером и пользователем.

Граждане, скорость интернет-соединения которых ограничена подобным образом, могут обратиться в суд за защитой своих прав, — подчеркнул эксперт.

Адвокат пояснил, что в законах почти нет четких требований к показателям качества интернет-услуг, включая скорость соединения, поэтому эти условия обычно прописываются в договоре между провайдером и клиентом. Он добавил, что если оператор не соблюдает параметры, указанные в договоре, это считается его нарушением.

Ранее юрист Павел Альбертов пояснил, что для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.