Юрист пояснил, как добиться «ускорения» домашнего интернета

Замедление домашнего интернета можно оспорить в суде, если это нарушает права потребителя или условия договора с оператором, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов. По его словам, ключевым фактором является содержание соглашения между провайдером и пользователем.
Граждане, скорость интернет-соединения которых ограничена подобным образом, могут обратиться в суд за защитой своих прав, — подчеркнул эксперт.
Адвокат пояснил, что в законах почти нет четких требований к показателям качества интернет-услуг, включая скорость соединения, поэтому эти условия обычно прописываются в договоре между провайдером и клиентом. Он добавил, что если оператор не соблюдает параметры, указанные в договоре, это считается его нарушением.
Ранее юрист Павел Альбертов пояснил, что для возврата средств за сбои домашнего интернета нужно составить претензию и направить ее провайдеру или мобильному оператору. Он напомнил, что соответствующие компании обязаны предоставлять услугу бесперебойно.