Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 13:39

«Солдат Джипитенко»: в ВСУ дали командованию один «умный» совет

Лейтенант ВСУ Алекс призвал командование применить в боях ChatGPT

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс предложил использовать нейросеть ChatGPT для помощи в управлении боевыми действиями. В своем Telegram-канале он отметил, что искусственный интеллект мог бы помочь некоторым украинским офицерам в руководстве подразделениями. Военный с иронией добавил, что применение подобных технологий вряд ли ухудшит ситуацию.

Надо рассказать некоторым нашим полковникам и генералам, возможно солдат Джипитенко поможет им нормально руководить подразделениями и боевыми действиями. Потому что наверняка уж лучше искусственный интеллект, чем его отсутствие, — написал Алекс.

Ранее сообщалось, что командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.

Тем временем в Сети появились кадры первых минут после удара ВС России по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ChatGPT
нейросети
искусственный интеллект
ВСУ
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Лавров ответил на вопрос об участии кенийцев в СВО
Появилось видео дрейфующего в водах Мальты газовоза Arctic Metagaz
Российский регион пошел на кардинальный шаг из-за опасной инфекции
В России резко выросло число врачей
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.