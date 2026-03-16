Лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным Алекс предложил использовать нейросеть ChatGPT для помощи в управлении боевыми действиями. В своем Telegram-канале он отметил, что искусственный интеллект мог бы помочь некоторым украинским офицерам в руководстве подразделениями. Военный с иронией добавил, что применение подобных технологий вряд ли ухудшит ситуацию.

Надо рассказать некоторым нашим полковникам и генералам, возможно солдат Джипитенко поможет им нормально руководить подразделениями и боевыми действиями. Потому что наверняка уж лучше искусственный интеллект, чем его отсутствие, — написал Алекс.

Ранее сообщалось, что командование 2-го штурмового батальона 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ отказалось от эвакуации раненых бойцов с линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области из-за желания поспать. Инцидент произошел после того, как группа украинских военных попала под удар авиабомбы.

Тем временем в Сети появились кадры первых минут после удара ВС России по одному из украинских полигонов, где велась подготовка наемников из Колумбии. Соответствующее видео было в телефоне пленного колумбийца Хосэ Луиса Почеко Наварры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.