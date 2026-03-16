Более 500 жителей Тегерана погибли при ударах США и Израиля Глава службы скорой помощи сообщил о 503 погибших в провинции Тегеран

Жертвами комбинированных ударов США и Израиля по провинции Тегеран стали 503 человека, среди которых 12 детей, сообщил глава управления скорой помощи столичного региона Мохаммад Эсмаил Таваколли. По его словам, число раненых уже достигло 5,7 тыс. человек, передает телеканал SNN.

До сегодняшнего дня у нас было 5,7 тыс. пострадавших и 503 погибших в результате военных событий, большая часть из которых — мирные жители. К сожалению, среди погибших 12 детей в возрасте от двух месяцев до 12 лет, — сказал Таваколли.

Ударам предшествовало резкое обострение конфликта, в ходе которого США и Израиль 28 февраля начали операции «Эпическая ярость» и «Рычащий лев». Иран, в свою очередь, запустил ответную операцию «Правдивое обещание — 4», нанеся удары по израильской территории и американским базам на Ближнем Востоке.

Ранее Таваколли сообщил, что в результате ударов Вооруженных сил США и Израиля по провинции Тегеран стал один сотрудник службы скорой помощи. Еще 51 человек получил ранения различной степени тяжести.