Американка не дышала 13 минут и вернулась с того света с посланием

Жительница Колорадо рассказала об ангеле во время 13-минутной клинической смерти

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жительница Колорадо Николь Керр пережила клиническую смерть в 19 лет и теперь считает, что смерть — это не конец, а лишь начало новой жизни, сообщает Mirror. Будучи курсантом ВВС США, она попала в аварию на Chevrolet Corvette, машину выбросило на дорогу, а ее посчитали мертвой. Целых 13 минут девушка лежала без признаков жизни.

По словам Николь, в это время она наблюдала за своим телом со стороны, ее окружал яркий белый свет, принесший полное спокойствие вместо боли. Ее встретил ангел, в котором она узнала покойного дедушку. Он показал ей, что она жила не своей жизнью — поступила в академию, чтобы угодить отцу, и постоянно подавляла свои желания из страха.

Когда Николь вернулась в тело, медики начали реанимацию. У нее были множественные переломы, раздробленный таз, травмы головы и почти оторванная нога. Позже развились сепсис и гангрена, сердце останавливалось еще дважды. Теперь 62-летняя женщина делится опытом, чтобы помочь людям не бояться смерти и жить полной жизнью.

Ранее в якутском Мирном врачи вернули к жизни пациента после пяти часов клинической смерти, вызванной переохлаждением. Анестезиолог-реаниматолог применил авторскую методику постепенного согревания и через 25 минут реанимации восстановил сердцебиение. Мужчину ввели в искусственную кому, а через пять дней выписали из больницы.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

