25 декабря 2025 в 17:29

Долинский рассказал, какой была Алентова

Актер Долинский заявил, что Алентова была эффектной женщиной

Вера Алентова
Актер Владимир Долинский рассказал в беседе с 360.ru, что народная артистка России Вера Алентова была эффектной женщиной. Он отметил ее красоту и актерский талант. По его словам, у Алентовой была замечательная семья.

Ушла прекрасная актриса. Она вошла в историю российского и советского кино. Красивая, эффектная женщина, жена прекрасного режиссера, — высказался Долинский.

Он выразил соболезнования близким артистки. Деятель культуры добавил, что дочь Алентовой Юлия Меньшова — замечательная актриса и ведущая.

Ранее сообщалось, что предварительная причина смерти Алентовой — острая сердечная недостаточность. Артистке стало плохо во время церемонии прощания с коллегой Анатолием Лобоцким, после чего ее экстренно госпитализировали.

