25 декабря 2025 в 14:56

Что известно о последних днях жизни и причине смерти актрисы Веры Алентовой

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Народная артистка России Вера Алентова скончалась сегодня, 25 декабря, на 84-м году жизни. Что об этом известно, в чем причина?

Что известно о последних днях жизни и смерти Алентовой

В четверг, 25 декабря, стало известно о смерти Веры Алентовой. О кончине артистки сообщили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где она служила более 60 лет.

«Случилось большое горе. Не стало Веры Валентиновны Алентовой. Она служила в Театре Пушкина 60 лет. Наша скорбь безгранична. О дате и месте прощания сообщим дополнительно», — говорится в сообщении театра.

Сегодня Алентова присутствовала на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. Она почувствовала недомогание, из-за чего ей потребовалась медицинская помощь и срочная госпитализация.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Mash передает, что последние несколько месяцев Алентова страдала от обострения гипертонической болезни сердца, предварительная причина ее смерти — острый инфаркт миокарда, она умерла в реанимации ГКБ № 1.

«Алентовой стало плохо несколько часов назад на прощании с Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского в Москве. Ей экстренно вызвали скорую, врачи зафиксировали остановку сердца, но продолжили реанимационные действия. В больнице оставалось лишь констатировать смерть», — отметили авторы канала.

В последние годы актриса вела закрытый образ жизни, но продолжала выходить на сцену театра им. Пушкина.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем известна Алентова

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе, окончила Школу-студию МХАТ.

За свою карьеру актриса снялась более чем в 30 фильмах. Самыми яркими стали роли в фильмах «Москва слезам не верит», «Такая короткая долгая жизнь», «Время желаний». В комедии «Ширли-мырли» актриса сыграла сразу четыре роли.

Единственным мужем Алентовой был народный артист РСФСР Владимир Меньшов, в браке родилась дочь Юлия, которая стала актрисой и телеведущей. Меньшов умер в 2021 году от последствий коронавируса.

