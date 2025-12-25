Новый год — 2026
25 декабря 2025

Стало известно, кто почувствовал себя плохо у гроба Лобоцкого

«Metro Москва»: Алентовой стало плохо на прощании с Лобоцким

Фото: NEWS.ru
Газета «Metro Москва» сообщила, что актриса Вера Алентова почувствовала недомогание на прощании с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким. В публикации сказано, что ей потребовалась медицинская помощь.

Как пишет издание, 83-летняя актриса с букетом алых гвоздик приехала на машине ко входу в театр к концу церемонии. Однако, по версии источника, Алентова не смогла поехать на похороны из-за проблем со здоровьем. По информации газеты, во время траурной церемонии ей стало плохо с сердцем.

Ранее сообщалось, что пострадавшую на носилках перенесли в ожидавшую поблизости карету скорой помощи. Лобоцкого похоронят 25 декабря на Троекуровском кладбище. Перед этим состоялась гражданская панихида, которую организовали на Основной сцене Маяковки.

До этого стало известно, что гроб с телом Лобоцкого вынесли под громкие аплодисменты. На опубликованных кадрах видно, как похоронная процессия загружает гроб в катафалк.

Также сообщалось, что церемония прощания с российским медиаменеджером, журналисткой, продюсером и основательницей телекомпании РЕН ТВ Иреной Лесневской состоится 28 декабря на Востряковском кладбище Москвы. Захоронение пройдет в 15:00 на Даниловском кладбище.

