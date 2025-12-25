Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:51

Женщину вынесли на носилках с церемонии прощания с Лобоцким

Женщину вынесли на носилках с церемонии прощания с Лобоцким в театре Маяковского

Фото: NEWS.ru
Женщине стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского, ей потребовалась медицинская помощь. По информации корреспондента NEWS.ru, пострадавшую на носилках перенесли в ожидавшую поблизости карету скорой помощи.

Лобоцкого похоронят 25 декабря на Троекуровском кладбище. Перед этим — с 9 до 11 утра — состоялась гражданская панихида, которую организовали на Основной сцене Маяковки. Прощание с актером сделали закрытым для съемочных групп.

Лобоцкий, известный по сериалу «Молодежка», умер на 67-м году жизни. СМИ писали, что врачи якобы обнаружили у актера опухоль, после того как он обратился в больницу с жалобами на боли в груди. Несмотря на возраст, Лобоцкий продолжал активно работать. Он выступал на сцене театра имени Владимира Маяковского и регулярно снимался в кино.

Ранее друг, актер Алексей Цокур рассказал, что Лобоцкий вел себя как мальчишка даже в почтенном возрасте. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, артист любил рыбалку и книги.

