Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 11:38

Посол Ирана в России оценил возможность новых переговоров с США

Посол Ирана в РФ: переговоры с США невозможны в условиях агрессии

Казем Джалали
Подписывайтесь на нас в MAX

Переговоры Ирана с США невозможны в условиях агрессии, заявил ТАСС посол Исламской Республики в России Казем Джалали. Он отметил, что приоритетом для Тегерана остается защита суверенитета и территориальной целостности. Джалали напомнил, что Иран уже проводил встречи с американцами, но они были неудачными.

В таких условиях никто не думает о переговорах с Америкой, — сказал Джалали.

Ранее посол Ирана заявил, что президент США Дональд Трамп рассчитывал, что Вооруженные силы Ирана присягнут ему, но этот план обернулся провалом. По его словам, американский лидер полагал, что военных дестабилизирует смерть верховного лидера Али Хаменеи.

До этого представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи отметил, что республика никогда не забудет чудовищный удар США по школе для девочек в Минабе, в результате которого погибли 175 человек. Дипломат подчеркнул, что это было «ужасным преступлением».

12 марта представитель центрального штаба иранских ВС «Хатам аль-Анбия» сообщил, что Иран может уничтожить всю нефтегазовую инфраструктуру на Ближнем Востоке, связанную с США. Он добавил, что такой сценарий будет реализован, если энергообъекты Ирана будут атакованы.

Иран
Россия
США
послы
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Москва

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.