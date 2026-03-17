17 марта 2026 в 11:22

Иранский посол раскрыл, чего на самом деле добивался Трамп

Посол Джалали: расчет Трампа на поддержку со стороны ВС Ирана обернулся провалом

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президент США Дональд Трамп рассчитывал, что Вооруженные силы Ирана присягнут ему, но этот план обернулся провалом, заявил посол республики в Москве Казем Джалали. По его словам, американский лидер полагал, что военных дестабилизирует смерть верховного лидера Али Хаменеи.

Президент США полагал, что сможет через убийство верховного лидера революции дестабилизировать политическую систему и военную иерархию. В этом умозрительном сценарии основная часть Вооруженных сил Ирана также сдалась бы президенту США, и он мог бы до понедельника и открытия международных финансовых рынков объявить о своей победе, — отметил Джалали.

Посол добавил, что Трамп рассчитывал на победу в стиле американской военной операции в Венесуэле. Однако устойчивость политической системы в Иране удивила его. Гордость и самодовольство, считает дипломат, мешают главе Белого дома признать свое поражение.

Ранее пресс-секретарь комитета по энергетике парламента исламской республики Эсмаил Хосейни отмечал, что Иран превратит остров Харк в «кладбище захватчиков», если США попытаются его захватить. По его словам, противников Тегерана ждет сильное унижение.

