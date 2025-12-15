Названы дата и место прощания с Оганезовым Прощание с композитором Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Панихида по народному артисту России Левону Оганезову состоится в Нью-Йорке, сообщили на его странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мероприятие пройдет 16 декабря в похоронном бюро Баллард-Дюранд.

Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Как уточняется, деятель культуры болел раком.

До этого заслуженный артист России Александр Ярилов, художественный руководитель и основатель Оренбургского театра кукол «Пьеро», скончался на 68-м году жизни. Артист посвятил почти 40 лет развитию искусства театра кукол в Оренбурге.

Кроме того, основатель группы The Four Lads Берни Туриш ушел из жизни в возрасте 94 лет. Известный вокалист и автор аранжировок внес значительный вклад в музыкальную индустрию. Группа записала 22 композиции, которые вошли в топ-40 американских чартов. Туриш продолжал выступать и создавать музыку вплоть до 2018 года, а его достижения отмечены включением в Зал славы канадской музыки.