Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 05:02

Названы дата и место прощания с Оганезовым

Прощание с композитором Оганезовым состоится 16 декабря в Нью-Йорке

Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Панихида по народному артисту России Левону Оганезову состоится в Нью-Йорке, сообщили на его странице в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Мероприятие пройдет 16 декабря в похоронном бюро Баллард-Дюранд.

Панихида. Дата: вторник, 16 декабря 2025 года Время: 11.00. Место: Похоронное бюро Баллард-Дюранд, Мэйпл авеню, 2 Уайт Плейнс, Нью-Йорк 10601; Похороны и погребение: Место: кладбище Кенсико 273 Лейквью авеню Вальхалла, Нью-Йорк 10595, — сказано в публикации.

Ранее стало известно, что на 85-м году жизни умер советский и российский пианист, композитор, актер и телеведущий Левон Оганезов. Как уточняется, деятель культуры болел раком.

До этого заслуженный артист России Александр Ярилов, художественный руководитель и основатель Оренбургского театра кукол «Пьеро», скончался на 68-м году жизни. Артист посвятил почти 40 лет развитию искусства театра кукол в Оренбурге.

Кроме того, основатель группы The Four Lads Берни Туриш ушел из жизни в возрасте 94 лет. Известный вокалист и автор аранжировок внес значительный вклад в музыкальную индустрию. Группа записала 22 композиции, которые вошли в топ-40 американских чартов. Туриш продолжал выступать и создавать музыку вплоть до 2018 года, а его достижения отмечены включением в Зал славы канадской музыки.

погибшие
панихиды
Нью-Йорк
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Миллиардер передал $100 тыс. обезоружившему террориста в Сиднее
Юрист раскрыл, чем грозит переход дороги в неположенном месте
Бешеная собака во сне: как понять сновидение и избежать проблем
Мощнейший шторм устроил погодный апокалипсис на Южных Курилах
Перечислены потери ВСУ на трех направлениях в зоне СВО
ВС РФ начали сжимать клещи вокруг Гуляйполя
Названо число сбитых дронов в ходе ночной атаки на Москву
Российские военные серьезно ограничили логистику ВСУ у реки Гайчур
Названы дополнительные механизмы защиты от киберпреступности
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 декабря
Wildberries планирует запустить сервис такси в 2026 году
К чему снятся клещи: как понять сигнал подсознания правильно
Названы дата и место прощания с Оганезовым
«Ящик Пандоры»: Дмитриев о желании ЕС уничтожить право собственности
Силы ПВО расправились еще с четырьмя БПЛА в небе над Москвой
Рейтинг Трампа показал неожиданный результат
Американский офицер раскритиковал Макрона из-за слов о России
В ГД перечислили дополнительные выплаты для пенсионеров в декабре
Спецслужбы Украины начали вербовать российских подростков по особой схеме
ВСУ попытались атаковать Ростов-на-Дону
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.