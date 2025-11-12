«Оторвали кусок души»: Маковецкий вспомнил 50 лет дружбы с Симоновым Маковецкий заявил, что дружил с Симоновым почти 50 лет

Артист Сергей Маковецкий трогательно вспомнил своего коллегу и друга Владимира Симонова. По словам актера, уход Симонова стал для него личной утратой, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Актер отметил, что дружил с Симоновым почти 50 лет. Они вместе учились, четыре года жили в одной комнате, играли в одних дипломных спектаклях и вместе пришли в театр.

Мы вместе существовали на сцене. Мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя вот кусок души оторвали. Вот так резко, неожиданно. Володя потрясающий был артист. Чтобы вы знали, потрясающий. Он настолько был смелым. Он настолько любил импровизировать его по прыщу в дипломном спектакле Ахневский. Это было что-то такое запредельное, — сказал Маковецкий.

Он назвал Симонова виртуозным артистом, который умел играть и комедию, и драму. Он был очень умным и ироничным человеком, подчеркнул Маковецкий.

Поэтому мне очень горько, что так случилось, что всего-навсего в 68 лет практически ничего, — посетовал актер.

Симонов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, он до последних дней выходил на сцену родного театра. Выпускник Щукинского училища 1980 года, он вошел в историю российского театра и кино, сыграв в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Чайка», и фильмах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова».