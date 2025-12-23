Кремлевскую елку украсили 2,5 тыс. игрушек и километрами гирлянд

В Кремле завершили оформление главной новогодней елки страны, установленной на Соборной площади, сообщает РИА Новости. В этом году для оформления елки использовали около 2,5 тыс. игрушек, имитирующих морозный узор.

В их числе снежные шары, кристаллы льда, светодиодные подвески, бусы и сосульки с эффектом бегущего света. Общая протяженность мерцающих гирлянд составила около 2,5 км. В цветовой гамме преобладали перламутровые оттенки, символизирующие блеск ледяных кристаллов, а также белый, золотой и синий цвета.

Новогодняя елка будет находиться на территории Кремля в течение всех праздничных дней — до 20 января. После этого дерево планируют отправить на переработку. По традиции из древесины изготовят кормушки для птиц и скворечники, которые передадут образовательным учреждениям, занимающимся природоохранной и экологической деятельностью. Семена, собранные из шишек, высадят в питомниках в различных регионах России.

Ранее дизайнер Светлана Алтухова заявила, что новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты или сосны. Она подчеркнула, что такой вариант подойдет тем, у кого нет возможности поставить дерево или его искусственный аналог. Кроме того, это станет решением для тех, кто хочет чего-то нового. Она отметила, что сейчас в моде елки в классическом зеленом цвете. Дизайнер добавила, что в этом сезоне вернулись новогодние ретротренды, например советские игрушки и серебристая мишура.