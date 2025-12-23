Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 16:48

Кремлевскую елку украсили 2,5 тыс. игрушек и километрами гирлянд

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва‭»
Читайте нас в Дзен

В Кремле завершили оформление главной новогодней елки страны, установленной на Соборной площади, сообщает РИА Новости. В этом году для оформления елки использовали около 2,5 тыс. игрушек, имитирующих морозный узор.

В их числе снежные шары, кристаллы льда, светодиодные подвески, бусы и сосульки с эффектом бегущего света. Общая протяженность мерцающих гирлянд составила около 2,5 км. В цветовой гамме преобладали перламутровые оттенки, символизирующие блеск ледяных кристаллов, а также белый, золотой и синий цвета.

Новогодняя елка будет находиться на территории Кремля в течение всех праздничных дней — до 20 января. После этого дерево планируют отправить на переработку. По традиции из древесины изготовят кормушки для птиц и скворечники, которые передадут образовательным учреждениям, занимающимся природоохранной и экологической деятельностью. Семена, собранные из шишек, высадят в питомниках в различных регионах России.

Ранее дизайнер Светлана Алтухова заявила, что новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты или сосны. Она подчеркнула, что такой вариант подойдет тем, у кого нет возможности поставить дерево или его искусственный аналог. Кроме того, это станет решением для тех, кто хочет чего-то нового. Она отметила, что сейчас в моде елки в классическом зеленом цвете. Дизайнер добавила, что в этом сезоне вернулись новогодние ретротренды, например советские игрушки и серебристая мишура.

елки
Новый год
Кремль
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список главных новогодних фильмов у россиян
Путин стал политиком года для трети россиян
HR-эксперт объяснил, кто получит 13-ю зарплату до конца года
Составлен список звезд, чья карьера разрушилась в 2025 году
Военэксперт назвал цель создания США новейших кораблей «золотого флота»
Раскрыты причины задержания Греты Тунберг в Лондоне
«Борьба с верой»: в РПЦ о намерении изменить даты праздников на Украине
Рютте посоветовал европейцам положиться на «американский ядерный зонтик»
Генконсульство вышло на связь после сообщений о пожаре на российском судне
Россиянин устроил расправу над женой перед маленьким сыном
Юрист ответила, что грозит аферистам за продажу фейковых туров в Дагестан
В России расследуют скандальное дело об убийстве военного украинцем
Российских юниоров допустили еще к одним мировым турнирам
От хрущевки до бизнес-класса: как меняются требования к окнам
Назван самый мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении
Первоклассник чуть не умер дома из-за одного печенья
Инвалида без рук и ноги искусали клопы в тюрьме
Москвичка купила фейковый тур и осталась без путешествия на день рождения
Бастрыкин хочет выпустить обвиненную в домогательствах учительницу
Врач рассказал о ключевых ошибках при оказании первой помощи зимой
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.