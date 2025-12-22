Дизайнер рассказала, чем можно заменить новогоднюю елку

Новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты или сосны, заявила «Вечерней Москве» дизайнер Светлана Алтухова. Она подчеркнула, что такой вариант подойдет тем, у кого нет возможности поставить дерево или его искусственный аналог. Кроме того, это станет решением для тех, кто хочет чего-то нового.
Елку можно заменить украшением, собранным из веток пихты, ели или сосны, на которое также можно повесить новогодние игрушки или гирлянды. Отличное украшение на дверь — декоративный венок. Еще вариант — сделать на стене имитацию из гирлянды или деревянных палочек, — посоветовала Алтухова.
Она отметила, что сейчас в моде елки в классическом зеленом цвете. Дизайнер добавила, что в этом сезоне вернулись новогодние ретротренды, например советские игрушки и серебристая мишура.
Ранее в МЧС напомнили, что новогоднюю елку необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а ее ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок. Одно из ключевых правил безопасности — не располагать дерево у выхода из комнаты.