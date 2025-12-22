Дизайнер рассказала, чем можно заменить новогоднюю елку Дизайнер Алтухова: новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты

Новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты или сосны, заявила «Вечерней Москве» дизайнер Светлана Алтухова. Она подчеркнула, что такой вариант подойдет тем, у кого нет возможности поставить дерево или его искусственный аналог. Кроме того, это станет решением для тех, кто хочет чего-то нового.

Елку можно заменить украшением, собранным из веток пихты, ели или сосны, на которое также можно повесить новогодние игрушки или гирлянды. Отличное украшение на дверь — декоративный венок. Еще вариант — сделать на стене имитацию из гирлянды или деревянных палочек, — посоветовала Алтухова.

Она отметила, что сейчас в моде елки в классическом зеленом цвете. Дизайнер добавила, что в этом сезоне вернулись новогодние ретротренды, например советские игрушки и серебристая мишура.

Ранее в МЧС напомнили, что новогоднюю елку необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а ее ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок. Одно из ключевых правил безопасности — не располагать дерево у выхода из комнаты.