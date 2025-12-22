Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 12:40

Дизайнер рассказала, чем можно заменить новогоднюю елку

Дизайнер Алтухова: новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Новогоднюю елку можно заменить украшением из веток пихты или сосны, заявила «Вечерней Москве» дизайнер Светлана Алтухова. Она подчеркнула, что такой вариант подойдет тем, у кого нет возможности поставить дерево или его искусственный аналог. Кроме того, это станет решением для тех, кто хочет чего-то нового.

Елку можно заменить украшением, собранным из веток пихты, ели или сосны, на которое также можно повесить новогодние игрушки или гирлянды. Отличное украшение на дверь — декоративный венок. Еще вариант — сделать на стене имитацию из гирлянды или деревянных палочек, — посоветовала Алтухова.

Она отметила, что сейчас в моде елки в классическом зеленом цвете. Дизайнер добавила, что в этом сезоне вернулись новогодние ретротренды, например советские игрушки и серебристая мишура.

Ранее в МЧС напомнили, что новогоднюю елку необходимо устанавливать на надежное и устойчивое основание, а ее ветви не должны касаться стен, потолка или занавесок. Одно из ключевых правил безопасности — не располагать дерево у выхода из комнаты.

дизайнеры
Новый год
елки
праздники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал долю национальных валют в расчетах по сделкам в СНГ
Депутат ответил, как скоро россияне могут навсегда попрощаться с WhatsApp
Раскрыта неожиданная тема на переговорах России и США в Майами
ВСУ попали под зачистку ВС России в двух населенных пунктах
Автоэксперт оценил, насколько опасно покупать авто на хабах со скидкой
В Москву доставили заместителя военного прокурора Петербурга для ареста
В Роспотребнадзоре раскрыли, в каких случаях крайне опасно посещать баню
Наступление ВС РФ на Харьков 22 декабря: ВСУ зажимают в клещи, Купянск
Путин призвал к борьбе с опасным явлением в СНГ
Жители Москвы и Санкт-Петербурга остались без WhatsApp
Литва нашла способ привлечь Белоруссию к помощи Украине
Разрезали саблей золотой орех: в МАМТе отрыли новый сезон «Щелкунчика»
Вэнс раскрыл возможную судьбу ЗАЭС
Товстик заявила, что Дибров лично передал свою жену Полину ее мужу
Психолог ответила, когда наступает первый кризис в браке
Раскрыты последствия для напавшего на банк в Белгороде россиянина
«Не измена»: Елена Товстик о связях мужа с женщинами во время беременности
ВСУ стали на шаг ближе к энергетическому коллапсу из-за ударов ВС России
Экс-супруга Товстика ответила на вопросы о «тройничках» и свингер-тусовках
Бойцы-алкоголики, теракт в Ступино, менялы в ДНР: ВСУ атакуют РФ 22 декабря
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.