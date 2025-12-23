«Перестал верить в Бога»: дочь Глаголевой о смерти близкого человека Дочь Глаголевой сообщила, что ее мать была музой покойного Баневича

Актриса Вера Глаголева была музой покойного композитора заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Баневича, заявила ее дочь Анна Нахапетова в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам звездной наследницы, их творческий тандем был уникальным.

Когда мамы не стало, Сергей Петрович сказал, что перестал верить в Бога. За эти восемь лет без нее он практически не садился за инструмент, а на его рояле стояли лишь в рамках ее фотографии. Она была его музой, его мотиватором, его энергией. Это был уникальный творческий тандем. Низкий Вам поклон и спасибо, что были рядом всегда! — написала она.

Ранее стало известно, что композитор скончался в возрасте 84 лет. Баневича не стало 21 декабря. Он наиболее известен как автор оперы «История Кая и Герды».

