«Перестал верить в Бога»: дочь Глаголевой о смерти близкого человека

Актриса Вера Глаголева была музой покойного композитора заслуженного деятеля искусств РСФСР Сергея Баневича, заявила ее дочь Анна Нахапетова в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По словам звездной наследницы, их творческий тандем был уникальным.
Когда мамы не стало, Сергей Петрович сказал, что перестал верить в Бога. За эти восемь лет без нее он практически не садился за инструмент, а на его рояле стояли лишь в рамках ее фотографии. Она была его музой, его мотиватором, его энергией. Это был уникальный творческий тандем. Низкий Вам поклон и спасибо, что были рядом всегда! — написала она.
Ранее стало известно, что композитор скончался в возрасте 84 лет. Баневича не стало 21 декабря. Он наиболее известен как автор оперы «История Кая и Герды».
До этого сообщалось, что в автокатастрофе погиб легендарный разработчик видеоигр Винс Зампелла, один из создателей серии Call of Duty и Battlefield. На момент смерти ему было 55 лет. Он управлял машиной, которая съехала с дороги и врезалась в бетонное ограждение.