Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП

Легендарный разработчик видеоигр Винс Зампелла, один из создателей серии Call of Duty и Battlefield, погиб в автокатастрофе на 56-м году жизни, передает издание NBC LA. Отмечается, что авария произошла в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса в США.

Создатель игр управлял грузовиком, который съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице.

Зампелла был одним из основателей студии Infinity Ward и принимал участие в создании таких игр, как Call of Duty 2: Modern Warfare и новая Battlefield 6. Позже он возглавил студии Infinity Ward и Respawn Entertainment, став ключевой фигурой в игровой индустрии.

