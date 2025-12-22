Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 23:18

Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП

Cоздатель Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в автокатастрофе в 55 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Легендарный разработчик видеоигр Винс Зампелла, один из создателей серии Call of Duty и Battlefield, погиб в автокатастрофе на 56-м году жизни, передает издание NBC LA. Отмечается, что авария произошла в горах Сан-Габриэль к северу от Лос-Анджелеса в США.

Создатель игр управлял грузовиком, который съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение. В результате ДТП он погиб на месте, а его пассажир скончался в больнице.

Зампелла был одним из основателей студии Infinity Ward и принимал участие в создании таких игр, как Call of Duty 2: Modern Warfare и новая Battlefield 6. Позже он возглавил студии Infinity Ward и Respawn Entertainment, став ключевой фигурой в игровой индустрии.

Ранее в Госдуме призвали создать отечественный аналог серии видеоигр Call of Duty от американского издателя Activision. Соответствующее обращение на имя главы Минцифры России Максута Шадаева направил депутат Михаил Делягин. В российской версии парламентарий предложил сделать так, чтобы игроки могли стрелять по представителям недружественных стран.

Call of Duty
разработчики
смерти
ДТП
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Мариуполе подростку удалили паразита, способного перемещаться по телу
Популярный футболист после гола решил сделать сальто и чуть не сломал шею
Приметы 23 декабря — Мина Красноречивый: лечим глазные болезни
Мир с Медведевой, крупные заработки, откровенные фото: как живет Загитова
В Минобороны РФ отчитались о сбитых украинских БПЛА над Крымом
Российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Создатель Call of Duty и Battlefield погиб в ДТП
Зеленский заявил, что Украина испытывает нехватку дронов-перехватчиков
В Финляндии считают, что российские волки в чем-то виноваты
Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку
Рыбак поймал крошечную рыбу и побил рекорд
Силы ПВО отразили попытку массированной атаки ВСУ на Севастополь
В Госдуме хотят обязать устанавливать родительский контроль на смартфоны
Умер охранявший Сталина, Рузвельта и Черчилля 102-летний ветеран ВОВ
Водителя с Украины обвинили в попытке поджога машин МО РФ
Инструктор по верховой езде подпала под статью за съемку одного завода
«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах
Песков оценил возможность публичного урегулирования конфликта на Украине
Рада создает рабочую группу для подготовки к выборам
«Мы не проигрываем»: Аврора Киба о суде с Боней
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.