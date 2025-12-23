Названы последствия гибели Зампеллы для серии Battlefield

Гибель американского геймдизайнера Винса Зампеллы породила опасения относительно будущего серии игр Battlefield, заявил NEWS.ru главный редактор портала IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов. По его мнению, Electronic Arts вряд ли найдут достойную замену ушедшему из жизни разработчику.

Винс Зампелла являлся исключительной личностью в игровой индустрии. Это человек, который зажигал звезды и способствовал рождению мощнейших игровых серий. Начинал с Medal of Honor: Allied Assault, но из-за разногласий с руководством издателя Electronic Arts был вынужден уйти. Основал собственную студию Infinity Ward и под крылом Activision создал Call of Duty 1–2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2. За будущее Battlefield страшно. Зампелла являлся человеком, который мог указать верное направление для сотен талантливых разработчиков. И ни разу не ошибался. Теперь его нет. Менеджеров подобного уровня у EA тоже нет. Более того, они теряют таланты, — поделился Казунов.

Он подчеркнул, что после того как Зампеллу исключили из Infinity Ward, поскольку руководство Activision стремилось к полному контролю над франшизой, он не пал духом и основал студию Respawn Entertainment. По словам Казунова, затем разработчик вступил в борьбу с Call of Duty, выпустив новую серию — Titanfall. Журналист отметил, что вторая часть игры, которая увидела свет в 2016 году, по-прежнему считается одним из лучших постановочных шутеров с передовым мультиплеером.

Затем были разработаны королевская битва Apex Legends и прекрасная дилогия Star Wars: Jedi. Наконец, когда у Electronic Arts возникли проблемы с серией Battlefield, Зампеллу поставили во главе всей франшизы. И он спустя годы упорного труда выпустил Battlefield 6 — первую игру в серии, которая по продажам превзошла Call of Duty. Вернулся триумфально. Доказал, что как никто понимает, как делать блокбастеры. В игровой индустрии других таких людей просто нет, — добавил Казунов.

Он заключил, что в связи с произошедшей по нелепой случайности аварией будущее серии игр Call of Duty также представляется неопределенным. По словам Казунова, серия давно находится в состоянии стагнации из-за чрезвычайно высоких темпов разработки. В настоящее время, подчеркнул журналист, без компетентного руководства существует риск, что компания вновь утратит свои позиции.

Ранее сообщалось, что 55-летний Зампелла трагически погиб в автомобильной аварии. Инцидент произошел в горах Сан-Габриэль, расположенных к северу от Лос-Анджелеса.