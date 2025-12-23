Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 декабря 2025 в 13:36

Названы последствия гибели Зампеллы для серии Battlefield

Журналист Казунов: после гибели Зампеллы будущее Battlefield вызывает страх

Винс Зампелла Винс Зампелла Фото: JILL CONNELLY /EPA
Читайте нас в Дзен

Гибель американского геймдизайнера Винса Зампеллы породила опасения относительно будущего серии игр Battlefield, заявил NEWS.ru главный редактор портала IXBT.games, игровой журналист Виталий Казунов. По его мнению, Electronic Arts вряд ли найдут достойную замену ушедшему из жизни разработчику.

Винс Зампелла являлся исключительной личностью в игровой индустрии. Это человек, который зажигал звезды и способствовал рождению мощнейших игровых серий. Начинал с Medal of Honor: Allied Assault, но из-за разногласий с руководством издателя Electronic Arts был вынужден уйти. Основал собственную студию Infinity Ward и под крылом Activision создал Call of Duty 1–2, Call of Duty 4: Modern Warfare и Call of Duty: Modern Warfare 2. За будущее Battlefield страшно. Зампелла являлся человеком, который мог указать верное направление для сотен талантливых разработчиков. И ни разу не ошибался. Теперь его нет. Менеджеров подобного уровня у EA тоже нет. Более того, они теряют таланты, — поделился Казунов.

Он подчеркнул, что после того как Зампеллу исключили из Infinity Ward, поскольку руководство Activision стремилось к полному контролю над франшизой, он не пал духом и основал студию Respawn Entertainment. По словам Казунова, затем разработчик вступил в борьбу с Call of Duty, выпустив новую серию — Titanfall. Журналист отметил, что вторая часть игры, которая увидела свет в 2016 году, по-прежнему считается одним из лучших постановочных шутеров с передовым мультиплеером.

Затем были разработаны королевская битва Apex Legends и прекрасная дилогия Star Wars: Jedi. Наконец, когда у Electronic Arts возникли проблемы с серией Battlefield, Зампеллу поставили во главе всей франшизы. И он спустя годы упорного труда выпустил Battlefield 6 — первую игру в серии, которая по продажам превзошла Call of Duty. Вернулся триумфально. Доказал, что как никто понимает, как делать блокбастеры. В игровой индустрии других таких людей просто нет, — добавил Казунов.

Он заключил, что в связи с произошедшей по нелепой случайности аварией будущее серии игр Call of Duty также представляется неопределенным. По словам Казунова, серия давно находится в состоянии стагнации из-за чрезвычайно высоких темпов разработки. В настоящее время, подчеркнул журналист, без компетентного руководства существует риск, что компания вновь утратит свои позиции.

Ранее сообщалось, что 55-летний Зампелла трагически погиб в автомобильной аварии. Инцидент произошел в горах Сан-Габриэль, расположенных к северу от Лос-Анджелеса.

игры
Call of Duty
смерти
технологии
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван топ-5 артистов с самими дорогими новогодними прайсами
Россиянам рассказали, как изменятся цены на новогодние сладкие наборы
Экс-депутат Рады усомнился в словах Зеленского о «секретных» гарантиях США
В Госдуме объяснили причину одной из самых сильных атак ВС РФ на Украину
Подросток жестоко зарезал мать и несколько раз воткнул нож в младшего брата
Массовое бегство ВСУ, прорыв ВС РФ: где началось новое наступление 23 декабря
Окна и здоровье: влияние свежего воздуха, света и температуры на организм
Киркоров, Басков, Лепс и никакой Пугачевой: каким будет Новый год на ТВ
Хадж: история, правила и запреты главного исламского паломничества
В Кремле оценили последствия замедления иностранных мессенджеров
Курьеры начали «доставлять» детей в сумках
Политолог рассказал, когда США войдут в энергетические проекты России
Названо имя нового посла России в Чехии
Канделаки отказалась вырезать Долину из новогоднего шоу
Россиянам раскрыли минимальный размер пенсий в 2026 году
Стало известно, что может грозить Украине за введение санкций против КНР
Лукашенко призвал выставить счет за геноцид белорусов
Кардиолог перечислила назвала главный признак холодовой стенокардии
Россияне выбрали главных героев 2025 года
Где в России платят за первенца больше всего: какой регион, сколько выплата
Дальше
Самое популярное
Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце
Семья и жизнь

Готовим салат «Медвежья шубка» с сыром, который покорит ваше сердце

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.