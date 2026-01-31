Измены мужей, онкология: как жила и умерла Вера Глаголева, где ее дочери

Сегодня, 31 января, исполнилось бы 70 лет актрисе Вере Глаголевой. Она попала в кино по случайности, так и не получила актерского образования, в 1990-е стала снимать фильмы как режиссер. Народная артистка России ушла из жизни в 61 год от онкологии. Как сложились жизни мужей и дочерей актрисы — в материале NEWS.ru.

Первый муж: Нахапетов сделал карьеру в Голливуде

Глаголева родилась в Москве в семье педагогов. Она активно занималась спортом — стрельбой из лука, выступала за юношескую сборную. Однажды пришла к подруге на работу на киностудию «Мосфильм». Там ее — хрупкую маленькую блондинку с большими глазами — заметил ассистент режиссера Родиона Нахапетова, предложил попробоваться на роль в картине «На край света...».

Сначала режиссер выбрал другую исполнительницу, но та заболела. Глаголева справилась с ролью. Она органично держалась в кадре, хотя и не училась актерской профессии.

Сотрудничество с Нахапетовым переросло в личные отношения: в 1975 году пара оформила брак. Тремя годами спустя у них родилась дочь Анна, в 1980 году — Мария.

Родион Рафаилович часто снимал жену в своих лентах, при этом не разрешал ей работать с другими режиссерами как в кино, так и в театре. Глаголева позже сожалела об этом. Но поскольку была занята семьей и детьми, то ролей в фильмах мужа ей в целом хватало.

Родион Нахапетов Фото: Олег Ласточкин/РИА Новости

В 1988 году Нахапетов улетел в США, надеясь сделать там карьеру режиссера. В Штатах познакомился с дочерью русских эмигрантов Натальей Шляпникофф, которая стала его ассистенткой, деловым партнером и затем любовницей. Глаголева чувствовала, что отношения с мужем дали трещину, тяжело переживала. Супруги развелись в 1991 году, Нахапетов женился на Шляпникофф.

Он снял пять картин в Голливуде — «Телепат», 12-серийный сериал «Русские в городе ангелов» и другие. Связей с Россией Нахапетов не разорвал, живет на две страны.

С Глаголевой они смогли наладить отношения ради дочерей и общались. Смерть бывшей жены от онкологии в 2017 году стала для режиссера большим ударом. Сейчас 82-летний Нахапетов не снимает кино.

Дочь Анна: стала балериной

В детстве Анна Нахапетова снялась вместе с матерью в фильме «Воскресный папа», однако свою судьбу с кинематографом не связала. Она увлекалась танцами, окончила Московскую академию хореографии. В 1996 году Анна была принята в труппу Большого театра, где прослужила 20 лет.

После завершения балетной карьеры Анна стала сниматься в фильмах и сериалах, часто в роли балерины или актрисы. Ее последний проект — мини-сериал «Отверженные» 2023 года.

В 2006 году дочь Глаголевой вышла замуж за своего коллегу, балетного танцора Егора Симачева. Через десять лет они развелись. После развода Анна жила одна с дочерью Полиной. Недавно она снова вышла замуж, мужа не афиширует.

Анна Нахапетова Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дочь Мария: работает в анимации

Мария Нахапетова с детства любила рисовать, после школы окончила отделение мультипликации художественного факультета ВГИКа. Позже училась в художественном колледже в Голливуде, специализация — компьютерная анимация, графика и дизайн. В настоящее время занимается именно этим направлением.

Мария была замужем за русским эмигрантом, жила в США. После развода вернулась в Россию. Во второй раз Нахапетова вышла замуж за предпринимателя, воспитывает двоих сыновей — Кирилла и Мирона.

Как Кирилл Шубский загладил вину от измены

Вера Глаголева и бизнесмен Кирилл Шубский познакомились в 1991 году в Одессе на кинофестивале. Он, узнав известную актрису, подсел за ее столик. После возвращения с фестиваля в Москву позвонил и пригласил на свидание. Быстро закрутился роман, пару не смущала восьмилетняя разница в возрасте.

Глаголева и Шубский не только поженились, но и повенчались. В 1993 году у них родилась дочь Настя. Первые два года актриса жила в Швейцарии, где у мужа был бизнес. Когда младшая дочь подросла, Вера Витальевна вернулась в Россию.

Отношения Глаголевой и Шубского со стороны казались идеальными. Однако в середине нулевых появилась информация о якобы романе мужчины с известной спортсменкой Светланой Хоркиной и внебрачном ребенке.

Глаголева не стала подавать на развод и скандалить публично, но примерно в это время она тяжело заболела.

После смерти жены Шубский установил на ее могиле роскошный белый памятник в виде беседки за 12 млн рублей. Миллиардер ведет закрытый образ жизни, нашел ли он новую любовь, неизвестно.

Кирилл Шубский Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Младшая дочь: вышла замуж за Овечкина

Анастасия Шубская — самая медийная из трех дочерей Глаголевой. С детства она занималась танцами, балетом, фигурным катанием и гимнастикой. Как актриса дебютировала в 2016 году в психологической драме «Ка-де-бо» режиссера Олега Сафаралиева.

Окончила продюсерский факультет ВГИКа, училась в киноакадемии в Лос-Анджелесе, пробовала себя в модельном бизнесе.

В 2015 году Шубская начала встречаться с хоккеистом Александром Овечкиным. 8 июля 2017 года — в День семьи, любви и верности — они сыграли свадьбу в Барвихе.

Глаголева, превозмогая боль, танцевала на их свадьбе и радовалась счастью младшей дочери. Через месяц, в августе, Веры Витальевны не стало.

Анастасия живет с мужем в США, родила двух сыновей и посвятила себя семье.

