«Превратили в бордель»: «голые» фото моделей в Большом — вводим дресс-код?

Модель Дарья Коновалова, которую СМИ называют одной из гражданских жен покойного олигарха Бориса Березовского, сфотографировалась в эротической позе на бортике в Большом театре. До нее этим же отличилась ведущая телеканала «Россия 24» Мария Григорьева, задав своего рода тренд. Нужно ли штрафовать девушек за такие снимки в Большом и ввести дресс-код для зрителей, что сказали в Госдуме, выяснял NEWS.ru.

Против каких фото в Большом театре выступают общественники

В конце 2025 года в Сети узнали о ведущей телеканала «Россия 24» Марии Григорьевой. Однако прославилась она не своими репортажами, а фотографией, которую сделала в Большом театре.

Перед началом спектакля «Дочь фараона» Григорьева запечатлела себя в ложе, лежа на бортике. Снимок растиражировали в прессе и резко осудили пользователи соцсетей, возмутились общественники и представители балетного искусства.

Народный артист России Николай Цискаридзе на своей странице в соцсети написал: «Увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что труд „Мозаика. Балет. Щелкунчик“ надо читать всем в обязательном порядке. Там написано в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам! Хотя бы обязали ее мыть пол две недели в театре за подобное поведение в храме искусств».

После того как под постом Григорьевой появилось много негативных комментариев, она удалила публикацию. Но неосознанно задала новой тренд.

На днях примеру ведущей последовала Дарья Коновалова. В прессе ее называют гражданской женой олигарха Бориса Березовского, она — модель. Посетив Большой театр, тоже сделала фото на бортике ложи: в мини-юбке и топе с глубоким декольте приняла позу лотоса. Фото подписала: «Russia stay strong. Love you» («Россия, оставайся сильной. Люблю тебя»).

В комментариях под постом ей написали: «Оставьте вы уже театр в покое», «Они скоро будут голыми фотографироваться», «Позорище», «Театр как бордель», «Я не понимаю, для чего вообще они делают такие фото», «Это выглядит как конкурс, кто больше осквернит театр», «Что в голове у этой мадам? Точно не тяга к прекрасному», «Пора ввести четкий дресс-код, это уже не смешно».

Сейчас в соцсетях девочек, которые делают фривольные фото в Большом театре, десятки. Это говорит о том, что тренд будет развиваться.

Нужно ли вводить дресс-код в Большом театре

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что вседозволенность — не для Большого театра. Он советует администрации ввести у себя определенные правила поведения, а девушек, которые делают фотографии на бортиках, наказывать.

«Завышенные цены в Большом театре немного растворяются перед высоким искусством. Люди, заплатив огромные деньги, начинают воспринимать поход в театр как демонстрацию своего статуса. Если кто-то хочет причудливо раскорячиться на бордюре, он может пойти в кино. Я из Петербурга, у нас в Мариинском только идиот может себе позволить подобную выходку, его будут гнать взашей сразу же и запретят вообще входить в театр. Считаю, что Большому стоит штрафовать за подобные фото создательниц, а также ввести дресс-код», — сообщил Милонов NEWS.ru.

С ним согласен и продюсер Сергей Дворцов. Он сказал NEWS.ru, что Большой театр — не место для эротических фото. Продюсер отмечает: такой контент совершенно неуместен, особенно в период СВО, когда мы должны продвигать свою культуру в мире.

«Что делают они? Показывают себя любимых, а еще уровень своего менталитета и ценностей. Такой у нашей светской тусовки уровень культуры, получается? Если девочки хотят хайпануть, то это плохой хайп для продвижения личного бренда. Я бы посоветовал администрации Большого театра за подобные выходки ввести штраф не меньше чем 500 тысяч рублей. Пусть эти деньги пойдут на благие дела. А человек поймет раз и навсегда, что так делать в театре не нужно», — сказал Дворцов NEWS.ru.

Хореограф Евгений Малышко заявил, что делать фривольные фото в «храме искусства» непозволительно. Это выглядит неуважением и к артистам, и к другим зрителям.

«Мне кажется, что театр должен ввести дресс-код и какой-то ощутимый штраф за подобные вещи. Раньше к походу в театр готовились и шли духовно обогатиться. То, что делают девушки, отражение их внутренней культуры. И ее уровень, к сожалению, понятен», — сказал Евгений.

На запрос NEWS.ru, собираются ли в Большом театре вводить штрафы за фото на бордюрах, представители пресс-службы не ответили.

