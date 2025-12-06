В тренде больше 130 лет! Как балет «Щелкунчик» стал люксовым брендом

Каждый год в декабре многие россияне пытаются попасть в Большой театр на балет «Щелкунчик». Его называют флагманом Нового года и сравнивают с люксовым аксессуаром — сумкой Birkin. Четыре билета на постановку 20 декабря были проданы на онлайн-аукционе за 510 тысяч, хотя изначально стоили 200 тысяч рублей. Как «Щелкунчик» превратился в люксовый бренд — в материале NEWS.ru.

Как балет «Щелкунчик» стал брендом

Премьера балета состоялась в 1892 году на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. В Москве постановка, созданная под руководством балетмейстера Александра Горского, была показана на сцене Большого театра в 1919-м.

В 1966 году Юрий Григорович создал новую версию «Щелкунчика». Именно его балет идет на сцене Большого театра более 60 лет. Раньше показывали максимум 10 спектаклей в течение года. Причем увидеть «Щелкунчика» можно было не только в декабре — январе, но и в любой другой месяц.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала NEWS.ru, что «Щелкунчик» — первый балет, который она посмотрела в жизни. По ее словам, тогда ей было пять лет. Волочкова утверждает, что именно после просмотра спектакля она захотела стать балериной.

«Меня мама повела за руку. И это балет, после которого у меня появилось в жизни не желание, а настоящая цель — стать балериной. Тогда было престижно пойти на новогоднюю сказку как в Большой, так и в Мариинский театр», — объяснила Анастасия.

В конце 90-х Большой театр возглавил Владимир Васильев. Он решил превратить спектакль в новогоднюю сказку, поэтому балет стали показывать только в декабре. В начале нулевых театр получил поддержку Министерства культуры РФ. В 2001-м был создан попечительский совет, в 2002-м — фонд театра. Именно тогда из балета «Щелкунчик» начали делать новогодний бренд. Спектакль стал модным среди элитной публики.

Почему билеты на «Щелкунчик» в Большой театр стоят дорого

Два года назад билеты на балет «Щелкунчик» продавались в кассах Большого театра. Чтобы купить билет на постановку, надо было отстоять две очереди: первую — чтобы получить браслет с номером, потом уже на следующий день вторую — в кассы. Можно было приобрести всего два билета — на себя и родственника, по паспортам. Они стоили от 2 до 20 тысяч рублей в кассах, у перекупщиков цены достигали 110 тысяч.

В 2024 году Большой решил устроить онлайн-аукцион. Для приобретения билетов на «Щелкунчика» было необходимо заблаговременно создать на сайте театра личный кабинет. Зрителям предлагались места за 25 тысяч рублей на балкон второго яруса, за 12,5 тысячи — на третий ярус и за 5000 рублей — на четвертый ярус. Также были доступны другие варианты для обладателей льгот.

Максимальная ставка за билеты на вечерний спектакль 26 декабря в партер в первом ряду составила 400 тысяч рублей. На дневной показ за пару билетов предложили 155 тысяч рублей.

В 2025-м также был организован аукцион. Начальная цена билетов на балет в ходе онлайн-торгов, прошедших с 2 по 3 декабря, выросла на 120%, писали СМИ. Наибольший интерес у зрителей вызвала постановка, запланированная на 21 декабря. Так, за 26-е место в пятом ряду партера максимальная ставка достигла 110 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей. За соседнее предложили 100 тысяч рублей, а за кресло в четвертом ряду — 90 тысяч.

На момент написания материала самыми дорогими были четыре места в партере на балет, который состоится 20 декабря. На онлайн-аукционе их купили за 510 тысяч рублей при изначальной цене в 200 тысяч. 5 декабря стартовали продажи билетов на постановки 30-го и 31-го числа.

Билеты на «Щелкунчика» приближаются по цене к элитным аксессуарам, таким как сумка Birkin или Chanel. Театральный критик Марина Райкина высказала мнение в разговоре с NEWS.ru, что сами зрители превратили этот балет в люксовый бренд.

«К сожалению, наша публика сама породила эту систему. Люди готовы покупать билеты за любые деньги, чего вы не встретите, например, около Парижской или Венской оперы. Люди пытаются попасть в Большой, потому что это модно, но при этом игнорируют отличную постановку балета „Щелкунчик“, которую, например, представляет театр Станиславского и Немировича-Данченко. Такого ажиотажа вы не встретите и в кассах Мариинского театра. Хотя все постановки сопровождает гениальная музыка Чайковского», — отметила Райкина.

Волочкова считает высокие цены на билеты «кощунственным шагом» администрации Большого театра по отношению к зрителю. «Цена за билет в партер 500 тысяч рублей? Я за такие деньги лучше слетаю на Мальдивы», — заявила балерина.

Депутат Государственной думы Александр Шолохов сказал NEWS.ru, что не понимает, почему администрацию Большого театра осуждают за ценовую политику. По его мнению, «Щелкунчик» — это российский флагман, у которого есть статус.

«В каждой сфере деятельности есть люксовые направления. Никто же не осуждает марки, которые выпускают автомобили премиум-класса. „Щелкунчик“ — это великий спектакль, наш флагман, постановка мирового уровня, у которой высокий статус. Сейчас Большой театр ведет очень правильную политику по продаже билетов, чтобы не было спекулянтов. Что касается цен, если бы все билеты на спектакль стоили по 500 тыс., тогда стоило бы осудить администрацию. Сейчас в кассах представлены билеты в разных ценовых категориях. Что касается аукциона, он для людей, которые имеют финансовые возможности», — отметил Шолохов.

