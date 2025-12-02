Работа курьером, армия или срок? Что ждет Милохина при возвращении в РФ

Блогер Даня Милохин признался, что работает в Дубае курьером, но мечтает о былой славе, которая была у него в РФ. Недавно в переписке с фанаткой в комментариях в соцсети он намекнул, что собирается скоро вернуться на родину. Что ждет Милохина в России и заберут ли его в армию — в материале NEWS.ru.

Почему Даня Милохин уехал из России

В октябре 2022-го Даня Милохин покинул шоу «Ледниковый период», в котором участвовал в паре с Евгенией Медведевой. В своих соцсетях он отметил, что устал и знал изначально, что «скоро свалит». Продюсеры проекта не оценили этого поступка.

В разгар СВО Милохин во время прямого эфира со своим коллегой Артуром Бабичем исполнил государственный гимн Украины. Его коллеги по шоу-бизнесу этот поступок восприняли негативно. На одном из мероприятий телеведущий Оскар Кучера назвал Милохина «мразью», а журналист Ольга Скабеева написала у себя на странице в соцсетях, что блогер «сжег мосты».

После этого Даня отправился за американской мечтой в США, где планировал быстро раскрутиться в TikTok. Но он не смог выделиться на фоне большой конкуренции.

По данным Forbes, годовой доход Милохина на 2021 год, до отъезда, составлял 110 млн рублей. Реклама стоила от 3 млн за пост. Но после переезда и скандалов рекламодатели отвернулись от него.

Потерпев неудачу в Америке, Милохин решил перебраться в Дубай. Он быстро потратил все деньги. В итоге у блогера возникли проблемы с жильем, и он поселился у своего друга рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Осенью 2023 года Милохин извинился в соцсетях перед Константином Эрнстом за свой поступок и попросил дать ему второй шанс. Когда блогер вернулся в Москву, он запостил фото с Красной площади.

Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета

На возвращение блогера обратила внимание глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая запросила у Министерства обороны РФ, чтобы они призвали блогера в армию для «патриотического воспитания».

Услышав об этом, Милохин снова уехал в Дубай. Но повестка не заставила себя ждать. Ее доставили по адресу в Анапе, где проживали родители блогера. Отец Милохина отказался расписываться за повестку, так как Даня там давно не живет.

Как Милохин живет и зарабатывает в Дубае

В феврале 2024 года Милохин сообщил, что нашел работу. Он подписал контракт с промоушен-компанией Alpha Fight Series, которая организует турниры по смешанным единоборствам.

Милохин сообщил в соцсетях, что должен получать от каждого боя по 700 тыс. рублей. Его первым соперником стал Аджман Хан из Индии. Бой закончился победой Милохина техническим нокаутом в первом раунде. 15 марта 2025 года на вечере бокса Fighting Entertainment Association (FEA) Championship в Кишиневе у блогера был второй поединок, его соперником стал Василе Жосан. Милохин нокаутировал оппонента в четвертом раунде.

В 2025-м Даня похвалился в блоге, что стал совладельцем барбершопа Topor Barbershop в Дубае. Он стал чаще выкладывать фото со своей девушкой, моделью и блогером Дариной Зеленской, на фоне роскошных машин, ресторанов.

Недавно Милохин во время стрима на площадке Twitch заявил, что начал работать курьером в службе доставки в Дубае. По его словам, это приносит хороший доход. В переписке с подписчицей в соцсети Даня намекнул, что хочет скоро приехать в Россию.

Что будет с карьерой Милохина, когда он вернется в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России никто не ждет Милохина. Политик рекомендовал Дане продолжать работать курьером в Дубае.

«Его здесь никто не ждет. Разве что правоохранительные органы — за уклонение от службы в армии. Человек уехал и лишился дешевого лоска, выбрал себе хорошую профессию. В России он тоже мог бы, конечно, работать курьером. Только наши курьеры более интеллигентные, они не распевают гимн Украины. Ему надо оставаться там. Конечно, Милохин может сменить локацию, поработать курьером в Таиланде или Лондоне», — заявил Милонов NEWS.ru.

Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Адвокат Майя Шевцова отметила в беседе с NEWS.ru, что риск уголовной ответственности за уклонение от службы в случае Милохина довольно низкий. По ее словам, сам факт отсутствия по месту жительства и неполучение повесток автоматически не образуют состава преступления, если нет доказательств умышленного уклонения.

«По российскому законодательству уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ наступает только при наличии умысла и при условии, что гражданин был надлежащим образом уведомлен и предупрежден об ответственности. При возвращении в Россию блогеру, вероятнее всего, предложат явиться в военкомат для уточнения данных и прохождения мероприятий, связанных с призывом. Возможна административная ответственность за нарушение правил воинского учета (ст. 21.5 КоАП РФ), которая, как правило, выражается в небольшом штрафе», — сообщила адвокат.

Продюсер Сергей Дворцов заявил NEWS.ru, что именно армия может восстановить карьеру Милохина. После того, что Даня сделал, по мнению продюсера, по возвращении он не получит ожидаемой славы.

«Своим поступком тогда Милохин перечеркнул свою карьеру, ведь он перешел дорогу руководству одного известного канала. Просто зазвездился. У него подорванная репутация. Вряд ли по возвращении у него будут заказчики. Но, чтобы восстановить свою репутацию, ему точно стоит отслужить в армии, завести блог и постить про армейские будни», — считает Дворцов.

Продюсер, основатель магазина песен Max Song Максим Загорулько не так категоричен. Он сказал NEWS.ru, что российские рекламодатели вполне могут вернуться к Милохину. Ведь часто они идут туда, где есть трафик.

Даня Милохин Фото: Социальные сети

«Для перезапуска артисту важны три ключевых шага. Первое — снова попасть в тренд, уловить нарративы времени, которые могут поднять как волна. Второе — создать актуальное творчество, отражающее эти новые смыслы. Иногда это требует смены команды или стилистики, как, например, было у Вани Дмитренко. И третье, самое важное, — найти внутреннюю мотивацию и цель. Без этого не появятся ни энергия, ни та „химия“, которая двигает вперед», — считает продюсер.

Читайте также:

«Злая и самовлюбленная»: за что россияне недолюбливают Долину, «отмена»

Дибровы всех обманули? Как супруги зарабатывают на разводе, когда сойдутся

Свадьба, будущее «Крокуса», воспитание дочери: как живет Эмин Агаларов